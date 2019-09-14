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الأمن المصري يفرج عن الطالب الأردني محمد بلال النظامي
أفرجت قوات الأمن المصريه قبل قليل عن الطالب محمد بلال النظامي الذي تم إعتقاله من قبل الأمن المصري مساء الجمعه 20 / 9 / 2019 في أحد الشوارع القريبه من ميدان التحرير.
واكد السفير الأردني علي عايد باتصال هاتفي قبل قليل مع والد الطالب محمد بلال بأن ابنه موجود حاليا بمكتب السفارة الأردنيه.
ويذكر بأن وطنا اليوم قام يوم أمس بنشر مناشده عشيرة بني مصطفى "النظامي" للجهات المعنيه والرسميه في جمهورية مصر العربيه للإفراج عن إبنهم
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