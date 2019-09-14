الرئيسية | محليات الأمن المصري يفرج عن الطالب الأردني محمد بلال النظامي

أفرجت قوات الأمن المصريه قبل قليل عن الطالب محمد بلال النظامي الذي تم إعتقاله من قبل الأمن المصري مساء الجمعه 20 / 9 / 2019 في أحد الشوارع القريبه من ميدان التحرير. واكد السفير الأردني علي عايد باتصال هاتفي قبل قليل مع والد الطالب محمد بلال بأن ابنه موجود حاليا بمكتب السفارة الأردنيه. ويذكر بأن وطنا اليوم قام يوم أمس بنشر مناشده عشيرة بني مصطفى "النظامي" للجهات المعنيه والرسميه في جمهورية مصر العربيه للإفراج عن إبنهم

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر