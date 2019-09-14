 وطنا نيوز -الأمانة تنفي علاقتها بوفاة صاحب بسطة
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الأمانة تنفي علاقتها بوفاة صاحب بسطة
التاريخ : 25-09-2019 03:55:12 المشاهدات: 1710

وطنا اليوم-عمان: أوضحت  أمانة عمان الكبرى بأنه يوم الإثنين 23/9/2019 نظمت كوادر دائرة ضبط البيع العشوائي وضمن برنامج العمل اليومي وبمرافقة الاجهزة الأمنية المختصة حملة في منطقة ماركا ، وبناءً على ما تم تداوله بخصوص وفاة المرحوم خالد وبعد مراجعة تقارير العمل اليومي والتحقق من كشوفات الضبط تبين بأنه لم تتم إزالة البسطة العائدة للمرحوم خالد ولم يحصل بين كوادر الامانة والمرحوم اي تواصل او حديث كونها لم تشاهده أصلا لعدم وجوده في الجهة التي تمت فيها الحملة ولم تتخذ أي إجراء إداري بخصوص بسطته بذلك التاريخ.

وتنظم الكوادر المعنية بضبط البيع العشوائي كشوفات يومية موثق فيها اسم صاحب البسطة ومحتوياتها وموقعها .

إن أمانة عمان الكبرى لتترحم على المتوفى، وتؤكد على دورها في ضبط البيع العشوائي والحد من البسطات لما لها من آثار سلبية على التجار المرخصين وتأثيرها على الصحة العامة وحقوق المشاة ومستخدمي الرصيف في المدينة خصوصا في ظل وجود اسواق شعبية مرخصة مثل

 - سوق الحسين الشعبي 

- سوق مرج الحمام الشعبي

 - سوق بيادر وادي السير

 - سوق الوحدات الشعبي / مجمع الجنوب –

سوق رأس العين /الجمعة

- سوق الثلاثاء /المقابلين

 - سوق السبت / القويسمة


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