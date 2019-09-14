 وطنا نيوز -الافراج عن طالب اردني تواجد بالصدفة في ميدان التحرير
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الافراج عن طالب اردني تواجد بالصدفة في ميدان التحرير
التاريخ : 25-09-2019 03:51:29 المشاهدات: 1211

وطنا اليوم-عمان : قال السفير الأردني في القاهرة علي العايد اليوم الأربعاء إن السلطات المصرية أفرجت عن الطالب " الاردني " محمد بلال أحمد النظامي " الذي تم اعتقاله أثناء وجوده في ميدان التحرير في القاهرة.
واضاف العايد  " قيامه في هذه الاثناء باستقبال الطالب النظامي في مكتبه لتهنئة بالسلامة ، واستكمال كافة الاجراءات ، كما يتم حالياً قيام الطالب باجراء مكالمات هاتفيه مع ذويه للاطمئنان عليه .
الى ذلك قال مدير العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة بأن السلطات المصرية أفرجت عن الطالب الأردني محمد بلال احمد النظامي الذي سبق وان تم توقيفه أثناء تواجده في ميدان التحرير في القاهرة.
واوضح القضاة ان الجهات الامنية المختصة في مصر قد استجابة لطلب السفير الاردني في القاهرة حيث أبلغته بقرار الإفراج عن المواطن محمد.
كما قال القضاة أن مركز العمليات في الوزارة والسفارة الأردنية في القاهرة يتابعان حيثيات اعتقال المواطنين الأردنيين اللذان تم توقيفهما من قبل السطات المصرية مؤخرا في ميدان التحرير بالقاهرة. وأشار الناطق الرسمي إلى أن السلطات المصرية قد أكدت للسفارة الأردنية في القاهرة أن المواطنان الاثنان قيد التحقيق.
وأكد القضاة أن مركز العمليات والسفارة سيتابعان مع السلطات المصرية تفاصيل هذا الموضوع، والقيام بتقديم الخدمات القنصلية والقانونية اللازمة والتأكد من أنهما بصحة جيدة ويتلقيان معاملة حسنة.

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