الافراج عن طالب اردني تواجد بالصدفة في ميدان التحرير

وطنا اليوم-عمان : قال السفير الأردني في القاهرة علي العايد اليوم الأربعاء إن السلطات المصرية أفرجت عن الطالب " الاردني " محمد بلال أحمد النظامي " الذي تم اعتقاله أثناء وجوده في ميدان التحرير في القاهرة.

واضاف العايد " قيامه في هذه الاثناء باستقبال الطالب النظامي في مكتبه لتهنئة بالسلامة ، واستكمال كافة الاجراءات ، كما يتم حالياً قيام الطالب باجراء مكالمات هاتفيه مع ذويه للاطمئنان عليه .