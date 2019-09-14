الرئيسية | محليات عائلة اردنية تطالب بالإفراج عن ولدها المتهم بتقويض نظام السيسي

وطنا اليوم-عمان:قال شقيق المواطن الأردني عبد الرحمن محمد حسين الموقوف في مصر، اليوم الأربعاء، إن شقيقه أوقف من داخل سكنه في القاهرة بحي المعادي حيث ذهب إلى مصر للعمل في الإخراج داخل الوسط الفني المصري.

وأضاف إن عبد الرحمن خريج إذاعة وتلفزيون من جامعة اليرموك، وقبل 6 شهور ذهب في دورة للإخراج التلفزيوني في مصر وتم تقديم عرض له للعمل مع فنانين مصريين وهذا هو سبب تواجده في القاهرة منذ الخامس من أيلول.

وناشد شقيقه وزارة الخارجية والحكومة بالعمل على الإفراج عن عبد الرحمن بالسرعة الممكنة والذي أوقف منذ أيام دون أي تهمة.

ومن جهته تحدث النائب طارق خوري، عن ظهور ثلاثة شبان أردنيين "أحدهم عبدالرحمن" في برنامج الإعلامي المصري عمرو أديب "أصل الحكاية"، وتم إجبارهم على القول بأنهم يسعون للإطاحة بالسيسي.

وقال الصديق المقرب من عبدالرحمن ، باسل رمسيس، إنه لم يشارك في المظاهرات، ولم يأتِ إلى مصر من أجل التخريب والإثارة، وبين أن كل ما قيل في برنامج "أصل الحكاية" تم تلقينه للمعتقلين غير المصريين، ونوه إلى إنه لا أحد يعلم ما تعرض له عبدالرحمن لإجباره على الادعاء بأنه تظاهر للإطاحة بالنظام المصري.

وتحدث النائب طارق خوري ان الاعلامي عمرو أديب طالعنا بمسرحية إعلامية هشة نال من سمعة مصر ألتي يعول عليها العرب للخلاص من حالة الضعف والتردي قبل أن تنال من شباب أردنيين بسطاء تزامن وجودهم في مصر مع المظاهرات المناهضة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذين تم تلبيسهم اتهامات مفبركة .

مضيفا انها ليست هذه مصر العظيمة التي على الدوام تلعب دور القائد وليست هذه الأردن لتترك أبناءها ينهشهم الإعلام المأجور الذي يسعى لتبيض صفحته أمام النظام المصري

وقال خوري في تصريح صحفي إن المعتقلين الأردنيين في مصر هم "عبدالرحمن محمد علي حسين" و"محمد بلال أحمد النظامي" و"ثائر حسام فهمي مدني"، ظهروا في برنامج الإعلامي المصري عمرو أديب "أصل الحكاية"، حيث تم توجيههم للحديث بأنهم شيوعيون أردنيون ضد النظام الأردني، وأنهم قدموا إلى مصر للعمل ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ولأجل الثورة، وتم توجيه أحدهم للقول بأنه مدمن مخدرات.

وذكر خوري إن الشبان الذين ظهروا في البرنامج ليسوا أعضاءً في الحزب الشيوعي الأردني، حيث سيصدر الحزب بياناً بذلك.وأشار إلى إن الكلام الذي تم إجبار المعتقلين على قوله كلام خطير حيث إن فيه تناقضاً كبيراً.واستنكر خوري عدم إصدار بيان من وزارة الخارجية الأردنية للتعليق على هذا الموضوع.

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