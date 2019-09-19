الرئيسية | محليات العبادي يحذر ويتهم حكومة النهضة بصناعة الاستعصاء والتأزيم

وطنا اليوم-عمان:إستذكر النائب و الوزير السابق ممدوح العبادي كيف تصرفت الحكومة السابقة بخصوص "إضراب ” قررته نقابة الاطباء في محاولة لتشجيع الحكومة الحالية على اتخاذ تدابير "مالية” تنهي أزمة اضراب المعلمين حاليا حيث اكثر من مليون تلميذ اردني في الشوارع اليوم بسبب أزمة المعلمين.

وتطرق العبادي في عدة مرات عن كيفية تصرف الحكومة في عهد الرئيس الاسبق "مُضر بدران" عندما كان العبادي نقيبا للأطباء وطالب بعلاوة لهم.

واستغرب العبادي اصرار الحكومة على موقفها بسبب مبلغ مالي اضافي بسيط يطالب به المعلمون كعلاوة، وشرح العبادي ان الحكومة أعلنت أن التكلفة المترتبة على 50% علاوة المعلمين تصل إلى 112 مليون دينار، وذلك يعني أن المبلغ الذي سيدفع شهريا يعادل 10 ملايين، وإذا حدث اتفاق على تقسيمه على السنتين القادمتين سيدفع ابتداء من 1/1/2020، 5 ملايين دينار شهرياً.

وسأل العبادي : هل يعد هذا الرقم مبلغا ضخما ويكسر ظهر الموازنة التي يتجاوز مقدارها تسعة الآف مليون؟.

ثم استفسر: هل يعقل أن يظل الأردن "واقف على رجل واحدة” من أجل مبلغ مثل هذا.. وأن يظل 1.5 مليون طالب جالسين في بيوتهم من دون دراسة بعد حوالي شهر من بداية العام الدراسي الجديد.

وتحدث عبادي عن استعصاء سياسي تفرضه حكومة الرزاز بأسلوبها التأزيمي وسيكلف البلاد أكثر من ذلك بكثير إذا استمرت الامور على هذا الحال.

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