الرئيسية | محليات إنذار نهائي لبيع شقتين لـ عوني مطيع ونجله في البوليفارد

وطنا اليوم-عمان:أصدرت دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان إنذارا نهائيا لبيع شقة تعود ملكيتها لعوني مطيع ونجله يوسف المتهمين الرئيسيين بقضية "مصانع الدخان" بالمزاد العلني لمدة 15 يوما. وبحسب اعلان المحكمة فإن الشقة تقع في منطقة البوليفارد في فندق w amman في الطابق 34 وتبلغ مساحتها 104 أمتار، وقدرتها المحكمة بملغ 416 ألف دينار. كما عرضت المحكمة شقة نجله يوسف الفار من وجه العدالة بنفس المواصفات والموقع بالطابق33 وقدرتها المحكمة بـ 416 دينار.

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