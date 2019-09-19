المعلمين تدعو لاعتصام حاشد أمام مديرية تربية ماركا

وطنا اليوم-عمان: دعت نقابة المعلمين الأردنيين منتسبيها للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الحاشدة المزمع تنفيذها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء أمام مديرية تربية وتعليم لواء ماركا .

وذلك احتجاجا على قرار مديرة التربية بنقل خمس معلمات متمسكات بالاضراب التزاما بقرار مجلس النقابة من مدرسة الكرامة.

وقالت النقابة إن الاعتصام يأتي للمطالبة بالتراجع الفوري عن قرار النقل الذي اتخذ بعد ضغوطات هائلة مورست لفكّ الاضراب فيها، واحتجاجا على الاعتداءات التي تعرضت لها المعلمات في أكثر من موقع.

وجاء قرار النقابة بالدعوة للاعتصام بعد اطلاق أعضاء هيئة مركزية في عمان دعوة لزملائهم من أجل المشاركة في الاعتصام.

وأكد الأعضاء تمسكهم بقرار مجلس النقابة لحين تحقيق مطلبهم العادل والمشروع بالحصول على علاوة الـ50%، واعتذار الحكومة عن الاعتداءات التي تعرض لها المعلمون لدى محاولتهم الاعتصام على الدوار الرابع بتاريخ 5/ 9/ 2019.

وكانت مديرية التربية قامت بنقل خمس معلمات من مدرسة الكرامة، فيما بدا أنها عقوبة بحقّ المعلمات الملتزمات بالاضراب، حيث تواصلت المعلمات مع نقابة المعلمين، والتي أكدت أنها ستطعن في ذلك القرار لابطاله بالقانون، مشددين على أن مثل تلك القرارات لن تثني المعلمات عن الالتزام بالاضراب لحين تحقيق مطالبهم المشروعة.