الرئيسية | محليات ٢٢ محامياَ عن معلمات المنشية.. واعتصام تضامني أمام المدرسة

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس فرع نقابة المعلمين في الكرك، قايد اللصاصمة، إن معلمات مدرسة المنشية المعتدى عليهن سيُعرضن اليوم على المدعي العام في قصر العدل بالكرك للبت في القضية.

وأضاف اللصاصمة إن ٢٢ محاميا تطوعوا للدفاع عن المعلمات في المحافظة أثناء مثولهن أمام القضاء، مشيرا إلى أن نسبة الاضراب في المحافظة ما زالت عند ١٠٠٪.

ونفّذ المعلمون والأهالي في المنشية بمحافظة الكرك، صباح اليوم، وقفة تضامنية مع معلمات مدرسة المنشية الأساسيّة المختلطة في الكرك، على إثر الاعتداء الذي وقع عليهن أمس.

وعبّر الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين نورالدين نديم ، عن استهجانه للتصعيد الذي يمارس من قبل وزارة التربية والتعليم على المعلمين المشاركين في الإضراب، في الوقت الذي تحتاج فيه جميع الأطراف المعنية لتوفير بيئة خصبة للحوار.

وأشار نديم إلى ان هناك مديرات لبعض المدارس في طبربور، يمارسن الضغوطات على المعلمات المضربات عن التدريس، ويهددهن بجهات عليا.

وشدد على أن استمرار الضغوط على المعلمين في الميدان بصورة سلبية من “التهديد وفصل واعتداء، وغيره”، سيزيد من إصرار المعلمين على الاستمرار في إضرابهم حتى الحصول على حقهم بعلاوة 50%، وحفظ كرامتهم باعتذار رسمي من قبل الوزارة.

وقامت الأجهزة الأمنية أمس بتوقيف بعض المعلمات لساعات والإفراج عنهن؛ إثر شكوى قُدّمت بحقهنّ من قبل متطوعات جِئن لكسر الاضراب ومحاولة العودة لتدريس الطلبة بالمدرسة، حيث قمن بالادعاء على المعلمات بالاعتداء عليهن.

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