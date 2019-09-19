الرئيسية | محليات صحفيو الإذاعة والتلفزيون وبترا يهاجمون الحكومة

وطنا اليوم-عمان : حمّلت اللجنة الممثلة لصحفيي الإذاعة والتلفزيون ووكالة بترا، الحكومة ممثلة بوزيرة الدولة لشؤون الاعلام مسؤولية تردي الاوضاع في المؤسستين نتيجة عدم وجود رؤية حكومية واضحة لتطوير الإعلام الرسمي.

واشار بيان باسم اللجنة اليوم الى حالة من "الغموض والفراغ" على مستوى الإدارة العامة في المؤسستين، داعيا الى فتح باب الحوار حول المطالب المشروعة لصحفيي المؤسستين بما يوفر ظروفاً ملائمة للعمل الصحفي.

ويطالب صحفيو بترا والاذاعة والتلفزيون الحكومة برفع علاوة المهنة لأعضاء النقابة في المؤسستين، وزيادة مخصصات المكافآت والتنقلات وتثبيت العمل الإضافي، فضلاً عن إعادة وصف وتصنيف المسميات والوظائف الصحفية بما يترجم إعتراف نظام الخدمة المدنية بالوظائف الصحفية.

وقالت اللجنة انها تدرس جميع الخيارات التي تضمن تحقيق مطالب الصحفيين البالغ عددهم نحو 350 زميلة وزميلاً، واستمرارية عمل مؤسساتهم بالشكل الذي يخدم المصلحة الوطنية.

كما حيا البيان المعلمين الاردنيين، صانعي المستقبل ومربي الاجيال، مؤكدا الوقوف الى جانبهم لتحقيق أبسط مطالبهم وهي العيش بكرامة.

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