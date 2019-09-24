البطاينة يكشف: المرحوم الحجايا قدم عرضاً خرافياً للحكومة

وطنا اليوم-عمان:قال النائب السابق المهندس سليم البطاينة، ان الحكومة لم تعي ادارة الخاطر، التي تجنب الدخول في الازمات.

وأضاف البطانية، انه ضد تسييس مطالب نقابة المعلمين، مؤكدا ان مطالب المعلمين من حقهم.

وأشار الى أن نقيب المعلمين المرحوم احمد الحجايا كان قد عرض على الحكومة تقسيم علاوة المعلمين الـ 50% على مدار 5 سنوات، كل عام يصرف منها 10%، وان النقابة كانت ستعفي الحكومة من اي عام لا تقدر عليه بدفع العلاوة للمعلمين.

البطانية اعتبر ان بعض النواب في حضن الحكومة، وهو الامر الذي أزم المشهد في الأردن.

من جهتها، أكدت النائب وفاء بني مصطفى ان الاجتماع مع الحكومة حول اضراب المعلمين الذي جرى في مجلس النواب الثلاثاء، كان ايجابياً، وتخلله طرح مبادرة لانهاء الاضراب.

وقالت بني مصطفى، مساء الثلاثاء: ان التاخر في عدم ايجاد حلول لانهاء اضراب المعلمين، سينتج عنه أزمة يصعب حلها مستقبلا.

واشارت الى أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تعهد بأن تقدم الحكومة عروضا جديدة لنقابة المعلمين لانهاء الاضراب.

وفي السياق، ذكر الاكاديمي الدكتور فياض القضاة، أن المشكلة القانونية في اضراب المعلمين أمر معقد، لكنه اكد ان الاضراب يجب ان يكون بشروط.

القضاة قال إن المشكلة التي لم تعرف الحكومة ادارتها هو التعامل الامني مع ازمتي المعلمين واحداث الرمثا.

وتساءل القضاة عن دور مركز ادارة الازمات في التدخل في أزمة اضراب المعلمين ، والعمل على انهاء الاضراب عبر مساعدة الطرفين الحكومة والنقابة.رؤيا