إطلاق المرحلة الثانية من برنامج خدمة وطن بحلته الجديدة

وطنا اليوم-عمان:كشفت وزارةُ العمل عن اطلاقِ المرحلة الثانية من برنامجِ خدمةِ وطن للتدريِب والتشغيل بحلته الجديدة في نهايةِ الشهر الحالي.

الناطقُ الاعلامي باسم وزارة العمل قال لنشرتنا إن البرنامجَ في مرحلتهِ الثانية يستهدفُ ستهَ آلافِ مواطنٍ لغاياتِ التدريب والتشغيل في القطاعات المهنية التي تمَ توقيعُ اتفاقياتِ تشغيلٍ فيها.

ومن شروطِ الانتساب لبرنامجِ وطن بعد اجراء تطويرٍ عليه أن يتراوحَ عمرُ الراغبين بالمشاركةِ فيه بين ثمانيه َعشرَ الى ثلاثينَ عاما وأن يجتازَ الفحوصاتِ الطبية، حيث أن مدةَ البرنامج هي ستهُ أشهرٍ بدلا من ثلاثهِ أشهرٍ في المرحلةِ السابقة.

وبين أن ما يميزُ المرحلةَ الثانيةَ من البرنامج هي التدريبُ لغاياتِ التشغيل حيث سيخضعُ المشاركونَ بالبرنامج الى تدريبٍ عملي في مكان العملِ المفترض في آخرِ شهرين من مدة البرنامج، في حين كانت المرحلةُ الاولى تتضمن فقط التدريب، واستفاد منها نحوَ ألفي مشترك.

ومن ميزات البرنامج حصولِ المشترك على راتب مئهِ دينار وبدلِ مواصلاتٍ مع تامينِ الماكولات خلالَ فترةِ التدريب والحصولِ على شهادةِ مزاولةِ مهنةِ في القطاعاتِ المستهدفة