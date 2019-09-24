عشيرة بني مصطفى في محافظة تناشد وزارة الخارجية الاردنيه والجهات الرسميه المصريه

وطنا اليوم/جرش

ناشدت عشيرة بني مصطفى في محافظة جرش وزارة الخارجيه الأردنية إلى سرعت التدخل للإفراج عن إبنهم الطالب محمد بلال أحمد النظامي الذي تم إعتقاله من قبل أجهزة الأمن المصريه مساء يوم الجمعه 20 / 9 / 2019 في أحد الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير في العاصمه المصريه القاهره أثناء أعمال شغب داخل الميدان حيث كان الطالب محمد بلال النظامي برفقة زملاءه أردنيين توجهوا أيضا إلى جمهورية مصر الشقيقه لإكمال الدراسه.

وبين والد الطالب محمد بلال النظامي بأنه إبنه البالغ من العمر 19عام قد توجه إلى دولة مصر الشقيقه لإكمال دراسته.

وقد نزل إلى ميدان التحرير هو وزملاؤه لتناول طعام العشاء دون علمهم بوجود أعمال شغب داخل ميدان التحرير وتفاجوا بأعمال الشغب داخل الميدان فسارعو بالعوده إلى المنزل وقبل وصوله إلى المنزل وباحدالشوارع القريبه من الميدان قامت قوات الأمن المصريه باعتقاله واصطحابه إلى أقرب مركز أمني .

وأضاف والد الطالب محمد بلال النظامي بأن الأشخاص الذين كانو برفقة إبنه تواصلوا مع القنصل الأردني وإبلاغه بما حدث وعلى الفور تواصل القنصل مع الجهات المصريه لمعرفة مجريات الأحداث.

حيث وعدت الجهات المصريه الشقيقه بأن سيتم الإفراج عن أحمد بعد التأكد منه، إلا أنه مازال معتقل من قبل قوات الأمن المصريه.

وأضاف والد الطالب بأن السفير الأردني تواصل معه وطمأنه وإن الإفراج عن إبنه هي مسألة وقت، وأن إبنه مازال لغاية هذه اللحظه معتقل.

وناشد والد الطالب الجهات المصريه الإفراج عن إبنه الذي توجه للدراسه في جمهوريه مصر لسمعتها الطيبه، متمنياً منهم سرعت الإفراج عن إبنه خاصه والدة الطالب وإخوانه أصيبوا بحالة من الهلع والقلق خوفاً على إبنهم.