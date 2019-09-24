الرئيسية | محليات ابو البصل ينفي تدخل شركة اجنبية في شؤون وزارة الاوقاف

وطنا اليوم-عمان: قال وزير الاوقاف و الشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبد الناصر ابو البصل انه استغرب مما ورد على لسان النائب المحترم صالح العرموطي من وجود شركة اجنبية تتدخل في شؤون وزارة الاوقاف او الوعظ و الارشاد مطالبا العرموطي بتقديم ما يثبت صحة كلامه خاصة ان سعادته عضو في مجلس الامة وان ما يرد على لسانه يختلف عن اي شخص اخر

واضاف ابو البصل ان مجلس الاوقاف هو الذي يضع سياسة العامة للوزارة ككل وان مجلس الوعظ والارشاد هو الذي يضع السياسة العامة للوعظ والارشاد والخطابة في المملكة منوها ان ما تم من اجراءات مؤقته طالت عددا من الخطباء كان المقصود منها ابعاد اجوء المساجد عن مواطن الخلاف و النزاع مؤكدا ان وضع خطة شاملة للوعظ والارشاد وتنظيم الخطبة الموحدة ضمن محاور رئيسية لكل خطبة مع الادلة والشواهد دون الالزام بنص محدد لا يعني الحجر على الفكر والعقل وانما يقصد منه التخطيط الواعي للخطاب الديني الذي يبث عبر المنابر يوم الجمعة.

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