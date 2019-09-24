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ابو البصل ينفي تدخل شركة اجنبية في شؤون وزارة الاوقاف
وطنا اليوم-عمان: قال وزير الاوقاف و الشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبد الناصر ابو البصل انه استغرب مما ورد على لسان النائب المحترم صالح العرموطي من وجود شركة اجنبية تتدخل في شؤون وزارة الاوقاف او الوعظ و الارشاد مطالبا العرموطي بتقديم ما يثبت صحة كلامه خاصة ان سعادته عضو في مجلس الامة وان ما يرد على لسانه يختلف عن اي شخص اخر
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