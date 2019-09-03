التربية توضح حول ضريبة المعارف التي تقدر بالملايين

وطنا اليوم-عمان:قالت وزراة التربية والتعليم، في معرض ردها، على اشاعات تحدثت عن تجاوز ايرادات ضريبة المعارف، لحاجز الـ 55 مليون دنيار، ان هذه الانباء غير صحيحة.

وأضافت التربية في تصريحات لها الثلاثاء:" ان تحصيلات ايرادات ضريبة المعارف لا تتجاوز 22 مليون دينار.

وأشارت الى انها تنفق على ايجار ابنية مدرسية مستأجرة، وطباعة الكتب المدرسية واجور العاملين في الثانوية العامة من تصحيح وغيرها، وتسديد فواتير المياه والكهرباء للمدارس.