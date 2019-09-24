مبادرة حكومية جديدة لحل إضراب المعلمين

وطنا اليوم-عمان:اتفق أعضاء في مجلس النواب ورئيس الوزراء عمر الرزاز، الثلاثاء، على أن تتقدم الحكومة بمبادرة جديدة لإنهاء إضراب المعلمين، وفق مصادر نيابية .

جاء ذلك عقب اجتماع جمع نواب منهم (خميس عطية ومحمد الطيطي وهدى العتوم ومعتز ابو رمان) مع الرزاز ووزراء التربية والتعليم وليد المعاني والإدارة المحلية وليد المصري والدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة جمانة غنيمات بالاضافة إلى وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود.

وأشارت المصادر إلى أن أجواء الاجتماع كانت ايجابية، حيث أكدت الحكومة استعدادها للحوار والبحث عن حلول لانهاء اضراب المعلمين.

ولفتوا إلى أن النواب اتفقوا مع الحكومة على أن تتقدم الأخيرة بمبادرة جديدة لحل الأزمة على أن ينقلها النواب إلى نقابة المعلمين أملا بالوصول إلى حل ينهي الإضراب قبل بدء الأسبوع الرابع.

وأكدت المصادر أنه في الوقت الذي أعرب فيه الرزاز عن استعداده للحوار من أجل الوصول لحل ينهي الإضراب، أكد مجددا أن الحكومة لم تلتزم بعلاوة ال50% كما تقول نقابة المعلمين.

وأشارت إلى تفاؤل الحكومة بإنهاء الإضراب قبل بدء الأسبوع الجديد، الذي قد ينسف العام الدراسي في حال استمرار الإضراب.

ويأتي اللقاء عقب اجتماع نواب في منزل زميلهم خميس عطية، الاثنين، واتفاقهم على تشكيل وفد للقاء الرزاز.