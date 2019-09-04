الرئيسية | محليات تنقلات بين كبار الضباط في الأمن العام.. أسماء

وطنا اليوم-عمان:قرر مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، الثلاثاء، إجراء التنقلات والتعيينات للضباط المذكورين تالياً: الرتبة الإسم إلـى عميد طلال طايل عبدالرزاق إدارة حماية الاسرة / مديراً عقيد فخري احمد عايد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل عقيد اياد محمد مصطفى قيادة أمن إقليم العاصمة / مديرية شرطة شمال عمان / نائباً عقيد حيدر محمد عبدالرحمن إدارة شرطة الأحداث / مديراً بالإنابة عقيد عوض محمد عواد قيادة أمن إقليم الجنوب / مديرية شرطة الطفيله / نائباً عقيد هشام شاهر فلاح قيادة أمن إقليم العاصمة / مديرية شرطة شرق عمان / مساعداً عقيد يزيد محمد عبد قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة إربد / مساعداً عقيد ركن بشار عقله سليم قيادة أمن إقليم العاصمة / مديرية شرطة جنوب عمان / مساعداً رائد عبدالباسط ضيف الله محمد قيادة لواء الصحراء الخاص ملازم1 وليد صالح خليفه إدارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ملازم1 يزيد جميل خلف إدارة التدريب / أكاديمية الشرطة الملكية ملازم1 سالم احمد سالم قيادة شرطة البادية الملكية ملازم1 علاء رضى ندى قيادة أمن إقليم الجنوب ملازم1 انس احمد فالح قيادة لواء الصحراء الخاص ملازم2 طلال حمد عبدالكريم قيادة شرطة البادية الملكية

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