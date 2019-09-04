 وطنا نيوز -أردنيون: بنعصر حالنا عصر.. عشان يكفي الراتب
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أردنيون: بنعصر حالنا عصر.. عشان يكفي الراتب
التاريخ : 24-09-2019 02:36:44 المشاهدات: 1963

وطنا اليوم-عمان:عبر أردنيون عن استيائهم وحزنهم من سؤال طرح على الفيسبوك يتعلق بالرواتب الشهرية، وهل تكفي الأردنيين ، وماذا يفعلون بها.

غضب الأردنيين امتزج بخفة الدم بالتعليقات وبالدعاء بالفرج وتسهيل الحال.

وكان شبه إجماع بين الأردنيين في تعليقاتهم ان الراتب لا يكفي، إلا لأيام معدودة من الشهر.

فيما أبدى بعض الأردنيين تعجبهم من السؤال، لكون الواقع الاقتصادي معروف للجميع، وآخرون استنكروا السؤال لأنه يذكرهم بالواقع المعيشي الصعب الذي يمرون به.






















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