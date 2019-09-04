أردنيون: بنعصر حالنا عصر.. عشان يكفي الراتب

وطنا اليوم-عمان:عبر أردنيون عن استيائهم وحزنهم من سؤال طرح على الفيسبوك يتعلق بالرواتب الشهرية، وهل تكفي الأردنيين ، وماذا يفعلون بها.

غضب الأردنيين امتزج بخفة الدم بالتعليقات وبالدعاء بالفرج وتسهيل الحال.

وكان شبه إجماع بين الأردنيين في تعليقاتهم ان الراتب لا يكفي، إلا لأيام معدودة من الشهر.

فيما أبدى بعض الأردنيين تعجبهم من السؤال، لكون الواقع الاقتصادي معروف للجميع، وآخرون استنكروا السؤال لأنه يذكرهم بالواقع المعيشي الصعب الذي يمرون به.







