الرئيسية | محليات تعميم من السير بشأن التحويلات بين عمّان والزرقاء

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن تحويلات السير ضمن مشروع الباص السريع بين مدينتي عمّان والزرقاء، للمنطقة الواقعة بين جسر ماركا- شركة البيبسي، وبالتعاون مع إدارة السير

حيث بدأت بالفعل بإجراء تحويلات السير للمرحلة الأولى اعتباراً من السبت أما المرحلة الثانية فستبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء، حيث سيتم تحويل السير القادم من الزرقاء إلى عمّان، إلى الجهة اليسرى من الطريق (الجهة الأخرى من الطريق الحالي) من خلال 3 مسارب القائمة، وحسب الإشارات الإرشادية في الموقع،

ويبدأ تحويل السير من المنطقة الواقعة بين شركة بيبسي وكلية الهندسة التكنولوجية قرب جسر المشاة، وتنتهي قبل جسر ماركا بمئتي متر.

مع استمرار تحويلات المرحلة الأولى والمذكورة سابقاً كما يلي:

تحويل السير المتجه إلى كل من كلية الهندسة التكنولوجية (البوليتكنيك)، وترخيص الشاحنات وطريق الحزام والزرقاء، إضافة إلى سير الشاحنات القادمة من عمّان إلى الزرقاء، أو إلى الحزام.

من خلال الالتزام بالسير يمينا باتجاه صعود جسر ماركا (رامب جسر ماركا) بعد مخابز جواد باتجاه الإشارة الضوئية الجديدة على طريق ماركا وإلى الطريق البديل (طريق ماركا – الحزام – الزرقاء).

تحويل السير القادم من عمّان، والمتجه إلى الزرقاء إلى أقصى اليمين، ضمن المسار الحالي لأوتوستراد الزرقاء، للسير الذاهب إلى الزرقاء فقط

إغلاق صعود (رامب ماركا – الأوتوستراد).



والاستعاضة عنه بالطريق البديل ماركا – الحزام – الزرقاء.

إغلاق مدخل الشارع التنظيمي المؤدي إلى كلية الهندسة التكنولوجية (البولوتيكنيك) – دايو، الواقع على أوتوستراد عمّان – الزرقاء واستخدام المداخل الأخرى المتوافرة من خلال الطريق البديل (طريق ماركا- الحزام- الزرقاء).

تم تأمين عناصر السلامة المرورية والإشارات الإرشادية والتحذيرية المناسبة لهذه المواقع والطرق، يرجى الالتزام بإرشادات رقباء السير في الميدان، والشواخص التحذيرية بالموقع



وينصح باستخدام الطرق البديلة مثل:



طريق الزرقاء – بيرين – شفا بدران



طريق ياجوز – صويلح



طريق الزرقاء – الرصيفة – ماركا



طريق ممر عمّان التنموي



وتجنب منطقة تحويل السير إن أمكن.

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