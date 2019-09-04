حقيقة انهاء اضراب المعلمين وعودة دوام المدارس بهذا التاريخ !

وطنا اليوم-عمان:وصف الناطق الإعلامي في نقابة المعلمين نور الدين نديم الشائعات التي يتم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول عودة دوام المدارس بتاريخ 1/10 بالخطيرة .
واشار نديم ان الترويج بأن الاضراب سيستمر حتى هذا التاريخ يؤكد على عدم مبالاة الحكومة في ايجاد حلول سريعة وجذرية لإنهاء الاضراب الذي يدفع ثمنه ابناؤنا الطلبة .
وقال نديم ان الاشكالية بالوقت الحالي هي في طريقة ادارة طاولة الحوار ، مؤكداً ان الحوار بين النقابة والحكومة متوقف بشكل كامل حالياً ، مشيراً الى عدم وجود مبادرات او دعوات حكومية جديدة للحوار .
وتمنى نديم الجلوس مع الحكومة في جلسة حوار وطنية وعلنية لحل ازمة المعلمين ، مشيراً ان فصل دراسي كامل قد يخسره الطلبة بسبب توقف الحوار ، وعدم استجابة الحكومة لمطالب نقابة المعلمين .
واكد نديم استمرار الإضراب ، مطالباً الحكومة بالاعتذار والاعتراف بالعلاوة بنسبة 50%.