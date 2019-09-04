بعد الحوادث المميتة.. وفد نيابي حكومي يتفقد الطريق الصحرواي

وطنا اليوم-عمان:مع استمرار فاجعة الحوادث المميتة على الطريق الصحراوي المسمى بطريق " الموت " تنفذ لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية جولة تفقدية الى الطريق الصحراوي الثلاثاء للوقوف على سير عمل مشروع الطريق الصحراوي، وآخر المستجدات والمراحل التي وصل اليها.

وتضم الجولة وزير الاشغال العامة والإسكان فلاح العموش وممثلا عن إدارة السير المركزية وعدد من المعنيين بالسلامة العلامة، بهدف الخروج بتوصيات لتجاوز المعيقات التي ترافق عملية إعادة تأهيل الطريق والعمل على تجاوزها ووضع الحلول اللازمة لها.

وتأتي الجولة بعد تساؤلات يطرحها الأردنيون على طاولة الحكومة إلى متى سيبقى الطريق الصحراوي يحصد أرواح الأردنيين، مطالبين بضرورة العمل الجدي من قبل مختلف مؤسسات الدولة لحماية أرواح المواطنين من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من حوادث السير.