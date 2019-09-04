الرئيسية | محليات صحيفة : الرزاز سيطلب الإذن بـتعديل وزاري

وطنا اليوم-عمان:ينتظر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عودة الملك عبدالله الثاني من رحلته الخارجية نهاية الاسبوع لاختبار إمكانية ان يسمح له بإجراء "تعديل وزاري” جديد على حكومته.

ونقلت صحيفة راي اليوم اللندنية عن مصادر مطلعة قولها إن الرزاز وخلافا لما نشر مؤخرا من تكهنات تمهل في إجراء تعديل وزاري، بصدد "طلب الاذن” من القصر الملكي وبدأ بوضع تصور لآلية التعديل الذي يريده على فريقه الوزاري خصوصا في ظل الضغط الذي تشكله على حكومته فعاليات اضراب المعلمين.

ويعتقد ان عودة الملك هي بمثابة السقف الزمني المأمول لإنجاز التعديل الوزاري الغامض من حيث الاسماء.

لكن في مناطق قريبة من الرزاز يتحدث مقربون عن رغبته في تعديل وزاري على صلة بالطاقم الاقتصادي وتحديدا بوزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة النقل على الاقل، وفق الصحيفة.

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