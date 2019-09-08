الرئيسية | محليات كاتب يطالب بمعاقبة المعلمين لاعتصامهم خارج دوامهم

وطنا اليوم-عمان:اعتبر الباحث والكاتب الأردني الدكتور رومان حداد، أن إضراب المعلمين خرج عن سياقه، والمعلمون خرقوا مفهوم الاضراب تماماً بخروجهم من مدارسهم واعتصامهم خارج أسوار المدارس الحكومية.

وقال حداد مساء الاثنين، إن المعلمين بدأوا بفقدان بوصلة الإضراب، داعيا الحكومة معاقبة المعلمين لخروج المعلمين خارج مدارسهم أثناء الدوام.

وطالب نقابة المعلمين ذاتها بمحاسبة المعلمين الذين يعملون خارج دوامهم الدراسي "دروس خصوص"، كون نظام الخدمة المدنية لا يسمح بذلك.

وقال: "لا يوجد عقل مفكر في النقابة يفكر بآليات الإضراب ومطلب الـ 50% كان نقاش سابق لم تعترف به الحكومات".

من جهته، طالب فراس السرحان عضو مجلس نقابة المعلمين، الحكومة الاعتراف بمطلب علاوة الـ 50 %، والاتفاق على صرفها حتى لو في السنوات المقبلة.

ولفت السرحان الى أن هنالك هجوم على المعلم الاردني، مشددا ان المعلم الردني متميزا في داخل الاردن وخارجها.رؤيا

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