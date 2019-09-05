الملك: اذا ضمت اسرائيل اجزاء من الضفة سيترتب عليها اثر ضخم

وطنا اليوم-عمان:قال جلالة الملك عبدالله الثاني إنه اذا ضمت اسرائيل اجزاء من الضفة سيترتب عليها اثر ضخم.

وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية، ضد الهجمات التي استهدفت أرامكو.

وتحدث جلالة الملك خلال مقابلة مع شبكة "MSNBC" الأمريكية، الاثنين، عن توتر العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران ويقول: "يجب أن نتصرف بذكاء".

وحول عصابة داعش الإرهابية، قال جلالته: علينا أن نبقي أعيننا مفتوحة على الحدود العراقية السورية.

وشدد جلالة الملك أنه لا مستقبل للسلام بلا حل الدولتين وأي خيار آخر سيؤثر على علاقة الأردن ومصر بالكيان المحتل.

وأشار إلى أن الاردن يعمل مع البنك الدولي لبناء الاقتصاد في المملكة بعد أزمة اللجوء السوري.

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