بالفيديو: الناطق باسم النقابة نورالدين نديم مهددا الحكومة

وطنا اليوم- بدا على الناطق الاعلامي لنقابة المعلمين السيد نورالدين نديم حالة توتر شديدة وهو يخاطب الجماهير المحتشدة اليوم بالزرقاء لمناصرة المطالب الحقوقية للمعلمين بالزيادة، ليذهب الى رفع سقف الخطاب من خطاب مطالب حقوقية الى التهديد.

وقد خاطب الحكومة بلغة حادة وبنبرة عالية من الاستقواء والتهديد قائلا أنظرِ ايتها الحكومة الى الشارع انه يغلي واعقلِ وان لم تعقلِ سنعقلك، هذا الخطاب استدعى من شخصيات عديدة الرد عليه وجاء على لسان النائب طارق خوري حيث وصف خطابه بأنه دعوة للثورة وليس لتحقيق مطالب مهنية تتعلق بمعيشة المعلم.