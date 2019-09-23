الحفناوي مفوضا بهيئة الاتصالات والمشاقبة مديرا لصندوق المعونة

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تعيين بلال الحفناوي مفوضا في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وعمر المشاقبة مديرا عاما لصندوق المعونة الوطنية وذلك بعد حصولهما على اعلى النتائج بين جميع المترشحين الذين قابلتهم اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية .

وياتي التعيين في هذه الوظائف استنادا لاحكام المادة 9/ب من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 78 لسنة 2019 وتعديلاته الجديدة التي منعت الاستثناءات في التعيين على الوظائف القيادية واعتماد الاحقية والكفاءة واتاحة المنافسة بين الجميع كمعيار رئيس لاشغالها.

يشار الى ان رئاسة الوزراء كانت قد اعلنت عن هاتين الوظيفتين في وقت سابق عبر وسائل الاعلام وتم استقبال طلبات الراغبين بالتقدم لاشغالهما واحالتها الى اللجنة الفنية في ديوان الخدمة المدنية لمطابقتها مع بطاقة الوصف الوظيفي المحددة لكل وظيفة ثم احالتها الى اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية التي قابلت المترشحين ورفعت نتائج المقابلات الى المرجع المختص الذي نسب الى مجلس الوزراء بتعيين الحاصل على اعلى النتائج بين جميع المتقدمين في هاتين الوظيفتين .