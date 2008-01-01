الرئيسية | محليات العدوان يباشر عمله مديرا عاما للمركز الثقافي الملكي

وطنا اليوم-عمان: باشر الزميل القاص والروائي والكاتب مفلح العداون عمله مديرا عاما للمركز الثقافي الملكي، وتاليا السيرة الذاتية للعداون الذي يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الكيمائية من الجامعة الاردنية ،وهو من مواليد مدينة الزرقاء عام 1966.



*الخبرات العملية :



- من 1/1/2008 رئيس وحدة الشؤون الثقافية في الديوان الملكي الهاشمي/ الأردن.

- من عام 1990 كاتب في الصفحات الثقافية في جريدة الرأي/الأردن.

- من عام 2005 كاتب صفحة بوح القرى/ موسوعة القريةالأردنية/ جريدة الرأي/ الأردن.

- من عام 1995 الى 2002 مسؤول صندوق دعم البحث العلمي في المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا/ الأردن .

- من عام 1990 الى عام 1995 / مهندس في شركة مناجم الفوسفات الأردنية .

* الإصدارات المطبوعة :



- " الرحى " - مجموعة قصصية – الطبعة الأولى عام 1994 – منشورات دار أزمنه / عمان- الطبعة الثانية عام 2014م، منشورات دار ورد-عمان/الأردن.

- " الدواج" – مجموعة قصصية – الطبعة الأولى عام 1996م – منشورات اتحاد الكتاب العرب / دمشق- الطبعة الثانية عام 2012م، منشورات دار ورد-عمان/الأردن.

-عمان الذاكرة – نصوص نثرية – الطبعة الأولى عام 1999م – منشورات أمانة عمان/الأردن- الطبعة الثانية عام 2007م، وزارة الثقافة/ الأردن- منشورات مكتبة الأسرة/مهرجان القراءة للجميع.

- " موت عزرائيل" – مجموعة قصصية – 2000 – منشورات المؤسسه العربيه للنشر والدراسات / بيروت .

- عشيات حلم – مسرحيه – 2001 –منشورات دائرة الثقافه / الشارقه .

- موت لا أعرف شعائره – مجموعة قصصية – منشورات دار ميريت للنشر / القاهرة - 2004.

- موت لا أعرف شعائره-مجموعة قصصية –منشورات دار أزمنة للنشر / عَمان – 2004 .

- ظلال القرى و آدم وحيدا(مسرحيتان)-منشورات أمانة عمان الكبرى/عمان-2006.

- موسوعة القريةالأردنية/بوح القرى/ الجزء الأول- منشورات مركز الرأي للدراسات والأبحاث- عمان/الأردن-2008م.

- موسوعة القريةالأردنية/بوح القرى/ الجزء الثاني- منشورات مركز الرأي للدراسات والأبحاث- عمان/الأردن-2010م.

- شجرة فوق رأس- مجموعة قصصية- منشورات أمانة عمان الكبرى/الأردن- 2009م.

- معان وقراها (بلدانيات)-إصدارات معان مدينة الثقافة الأردنية-وزارةالثقافة-الأردن-2011م.

- العتبات-رواية- منشورات الدار الأهلية/عمان-الأردن-2013م.

- أربعة نصوص مسرحية (ظلال القرى/عشيات حلم/بلا عنوان/سجون)/منشورات الهيئة العربية للمسرح(14)/2013م/ الشارقة-الامارات العربية المتحدة.

- -نحت آخر لتمثال المفكر –مختارات قصصية- منشورات الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر –سلسلة آفاق عربية (169)، عام 2014م.

- موسوعة القريةالأردنية/بوح القرى/ الجزء الثالث- منشورات دار فضاءات للنشر والتوزيع-عمان/الأردن-2016م.

- مرثية الوتر الخامس/بالتشارك مع آخرين (المسرحيات الفائزة بالمسابقة الدولية لنصوص المونودراما/الدورة الرابعة)-2016م- هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام-الفجيرة-الإمارات العربية المتحدة.

- سماء الفينيق/ رحلتي إلى فلسطين: الطبعة الأولى، منشورات وزارة الثقافة الفلسطينية 2017م. الطبعة الثانية منشورات الدار ألأهلية للنشر-الأردن 2019م.

- هَب لي عيناً ثالثة- منشورات الدار الأهلية للنشر والتوزيع- عمان/ الأردن-2018م.

- من قتل حمزة؟ (مسرحية- كتابة مشتركة مع بوكثير دومة)، منشورات الدار الأهلية للنشر/ الأردن، الطبعة الأولى عام 2019م.

• رسالة ماجستير تناولت الأعمال القصصية بعد ترجمة 15 قصة الى اللغة البولندية،وحصلت الطالبة البولندية ماريا قاسينيكا في جامعة كراكو في بولندا على درجة الماجستير بعد مناقشة الرسالة في عام 2002.

• رسالة ماجستير عنوانها "السرد المسرحي في المونودراما/ مسرحية آدم وحيدا لمفلح العدوان نموذجا"، وحصل الطالب رمزي الهاني من تونس، على درجة الماجستير من قسم العربية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في سوسة/ تونس بعد مناقشة الرسالة عام 2016م.

* الجوائز :

- جائزة محمود تيمور للقصة على مستوى مصر والوطن العربي من المجلس الأعلى للثقافة في مصر / المرتبة الأولى / عن مجموعة الرحى – 1995 .

- الميدالية الفضية من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عن برامج المنوعات / عن برنامج " نقوش الليل " عام 1997 .

-شهادة تقدير من مهرجان الرواد الأول في القاهره / 1999 / جامعة الدول العربيه.

-جائزة اليونسكو للكتابه الإبداعيه / فرنسا – 2001 .

-جائزة الشارقه للإبداع في مجال المسرح – المرتبه الثالثه ( الشارقه – الإمارات العربيه المتحده ) – 2001 .

- فاز نص مونودراما تغريبة ابن سيرين ضمن العشرة نصوص الأولى في مسابقة المونودراما العالمية بالنسخة العربية- الفجيرة 2011م.

-الجائزة الأولى في مسابقة المونودراما الدولية (النسخة العربية)، التي تنظمها الهيئة الدولية للمونودراما بالتعاون مع هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام-2015م، عن نص مونودراما (مرثية الوتر الخامس).

-فاز كتاب (موسوعة القرية الأردنية/ بوح القرى)، بجائزة جامعة فيلادلفيا لأحسن كتاب في العلوم الإنسانية، لعام 2017م.

-جائزة "الطائر" للتبادل الثقافي بين الأردن ومدينة درم البريطانية، التي يشرف عليها كل من معرض درم للكتاب الذي تمثله مؤسسة الكتابة الشمالية الحديثة، والمعهد البريطاني في عمان ممثلا في مجلس الأبحاث البريطانية في بلاد الشام، بالإضافة إلى كلية سانت ماري في جامعة درم، والمجلس الثقافي البريطاني.

مشاركات في المجال الصحفي:

-النشر منذ عام 1990 وحتى الآن في معظم الصحف الأردنية والعربية.

-الكتابة في جريدة الرأي منذ عام 1990 في الصفحات الثقافية.

-كتابة وتصوير صفحة "بوح القرى"في جريدة الرأي، منذ عام 2005م، وهذه الصفحة تؤرخ للقرى الأردنية، كجزء من مشروع موسوعة القرية الأردنية.

-زاوية "نقش على صورة"، كل يوم أحد، في جريدة الرأي الأردنية، منذ عام 2015م.

-عضو الهيئة العليا لمجلة منبر الأمة الحر/عمان-الأردن/2008م-2010م

-رئيس تحرير نشرة فضاء المسرح "يومية مهرجان المسرح الأردني الثاني عشر-الدورة العربية الرابعة-2004".

- رئيس تحرير نشرة فضاء المسرح "يومية مهرجان المسرح الأردني الثاني عشر-الدورة العربية الرابعة-2005".

-عضو هيئة تحرير مجلة الفنون الصادرة عن وزارة الثقافة في الأردن، منذ عام 2006م..

-عضو هيئة تحرير نشرة الموسم"يومية الموسم الثقافي الأردني الأول –نقابة القنانين الأردنيين-2000

* مشاركات في المسرح :

-عرضت مسرحية " ظلال القرى " في الجامعة الأمريكية اللبنانية من خلال قسم المسرح في بيروت عام 1996( المخرجة جهينة رزوق وأداء مجموعة من طلاب قسم المسرح في الجامعة، والمشرف هو الدكتور المسرحي زياد أبو عبسي).

- عرضت مسرحية ظلال القرى في مهرجان المسرح الأردني السابع/ عمان 2002 .( سينوغرافيا واخراج الفنان عبد الكريم الجراح/ دراماتورج: مظفر الطيب/ تمثيل: نزيره أديب: العرافة، تحسين خوالده: الشيخ، مرعي الشوابكه: أبرهه، علاء الجمل: ميشع، ومجموعة راقصين منهم: محمد عوض، سمير ابراهيم، دالي ولسون).

-عرضت مسرحية ظلال القرى في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي/ الدورة الخامسة عشرة عام 2003 في مصر. ( سينوغرافيا واخراج الفنان عبد الكريم الجراح/ دراماتورج: مظفر الطيب/ تمثيل: نزيره أديب: العرافة، تحسين خوالده: الشيخ، مرعي الشوابكه: أبرهه، علاء الجمل: ميشع، ومجموعة راقصين منهم: محمد عوض، سمير ابراهيم، دالي ولسون).

-عرضت مسرحية مونودراما " آدم لوحده" أو "آدم وحيدا" في موسم وزارة الثقافة للمسرح في عامي 1997م و 1998م. ( إخراج: نبيل الخطيب. تمثيل: الفنان ياسر المصري. موسيقى: وليد الهشيم. ديكور: نادر عمران. إضاءة: نبيل الخطيب).

-عرضت مسرحية مونودراما " آدم لوحده" أو"آدم وحيدا" في مهرجان المسرح الجامعي الدولي في كازابلانكا/ المغرب عام 1997م. ( إخراج: نبيل الخطيب. تمثيل: الفنان ياسر المصري. موسيقى: وليد الهشيم. ديكور: نادر عمران. إضاءة: نبيل الخطيب).

- عرضت مسرحية مونودراما " آدم لوحده" أو"آدم وحيدا" في مهرجان سيزيريا في كييف عام 1998م. ( إخراج: نبيل الخطيب. تمثيل: الفنان ياسر المصري. موسيقى: وليد الهشيم. ديكور: نادر عمران. إضاءة: نبيل الخطيب).

عرضت مسرحية مونودراما "آدم وحيدا" في مهرجان المسرح الأردني 2009م، إخراج د.فراس الريموني.

- عرضت مسرحية "عشيات حلم" على مسرح كلية الفنون في جامعة اليرموك في الأردن، ضمن مهرجان اربد المسرحي الأول في منتصف كانون أول 2007م.( سينوغرافيا واخراج: الدكتور محمد خير الرفاعي، وأداء مجموعة من طلبة كلية الفنون في جامعة اليرموك/ الأردن).

-مشاركة في فعاليات مسرح غواديلوب الوطني"ارتشيل" في فرنسا،من خلال نص مسرحي عنوانه"من ينقذ الغريق"تمت ترجمته الى الفرنسية وعرضه ضمن فعاليات عنوانها"ضد من نتمرد اليوم؟".

- عرضت مسرحية "بلا عنوان" في افتتاح فعاليات القدس عاصمة للثقافة العربية في الأردن/ عمان/ 2009م، المركز الثقافي الملكي/عمان ( سيناريو وسينوغرافيا واخراج الفنانة مجد القصص، موسيقى وليد الهشيم، تصميم الرقصات دينا أبو حمدان، وأداء مجموعة من الممثلين والراقصين).

- عرضت مسرحية "بلا عنوان" في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي/الدورة23، عام 2009م، ودخلت المسابقة لهذه الدورة. ( سيناريو وسينوغرافيا واخراج الفنانة مجد القصص، موسيقى وليد الهشيم، تصميم الرقصات دينا أبو حمدان، وأداء مجموعة من الممثلين والراقصين).

- عرضت مسرحية "بلا عنوان" في أيام قرطاج المسرحية/تونس/2009م. ( سيناريو وسينوغرافيا واخراج الفنانة مجد القصص، موسيقى وليد الهشيم، تصميم الرقصات دينا أبو حمدان، وأداء مجموعة من الممثلين والراقصين).

- عرضت مسرحية مونودراما آدم وحيدا، في مهرجان طقوس المسرحي/عمان/2009م (إخراج د.فراس الريموني/ فرقة طقوس المسرحية).

- عرضت مسرحية "سجون" في المركز الثقافي الملكي ضمن فعاليات مواسم المسرح 2010م.

- عرضت مسرحية "سجون" في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي/ الدورة 24، عام 2010، ودخلت المسابقة لهذه الدورة.

-عرضت مسرحية "عشيات حلم" في مهرجان المسرح الأردني الدولي/الافتتاح- عام 2011م.

-عرضت مسرحية "عشيات حلم" في مهرجان المسرح العربي/ الهيئة العربية للمسرح، في الدورة الرابعة التي أقيمت في عمان/ الأردن-الافتتاح-2012م.

-فازت مسرحية عشيات حلم بالجائزة الأولى كأول عرض مسرحي متكامل في مهرجان الأورومتوسطي للمسرح المتعدد في مدينة تطوان/ المغرب.

-عرضت مسرحية حارس النبوءة في مهرجان المسرح الأردني الدولين الدورة (20)، عام 2013م.

-عرضت مسرحية حارس النبوءة في مهرجان قرطاج المسرحي في تونس، عام 2013م.

-عرضت مونودراما "عشيات حلم"، في مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما،ـ عام 2014م.

مشاركات في التلفزيون والإذاعة وكتابة الأفلام الوثائقية :

-كاتب برنامج المنوعات " نقوش الليل " للقناة الأولى في التلفزيون الأردني في الفترة (1996 – 1998 )،وتمت كتابته بحلقات مختلفة للإذاعة الأردنية خلال رمضان عام1999.

- معد برنامج " المقهى الثقافي " للقناة الفضائية في التلفزيون الأردني .

-معد برنامج"العمر كله" للقناة الفضائية في اتلفزيون الأردني.

-معد ومقدم برنامج " المنتدى المرئي لفضائية "راديو وتلفزيون العربART".

- معد برنامج " نادي الكتاب لفضائية "راديو وتلفزيون العربART".

-كاتب نص وسيناريو فيلم " عمان " / فيلم تسجيلي وثائقي عن عمان المكان والتاريخ والإنسان مدته نصف ساعة ( لحساب أمانة عمان ) من اخراج أحمد الفارس – عام 1997، وتم عرضه في مهرجان أيام عمان المسرحية .

-كاتب نص وسيناريو فيلم"المغطس" الذي أنتجه مركز المغطس الإعلامي وأخرجه إياد الخزور.

-كاتب فيلم طيور الأزرق الذي انتجه التلفزيون الأردني.

-كتابة برنامج "بوح الأمكنة" للإذاعة ا لأردنية خلال دورات عام2004.

- الكتابة، والإشراف على برنامج "بوح البادية" للتلفزيون الأردني، 2009/2010م.

-كتابة برنامج "منمنمات أردنية" للتلفزيون الأردني 2013م

-كتابة برنامج "بوح المكان" للإذاعة الأردنية 2013م.

-كتابة برنامج "بوح القرى" لقناة المملكة التلفزيونية 2018م.

-إعداد وكتابة أكثر من 40 فيلم وثائقي لمؤسسات رسمية وأهلية ولمشروعات مختلفة.

*معارض فوتوغرافية:

-معرض صور بوح القرى/ الجامعة الأردنية-قاعة المكتبة- نيسان 2008م.

-معرض صور بوح القرى/ رواق البلقاء-الفحيص- تموز 2008م.

-معرض "صورة وسرد- بوح القرى"/ غاليري بنك القاهرة عمان- آذار 2018م.

* الهيئات الثقافية والمهنية :

-عضو رابطة الكتاب الأردنيين منذ عام 1994.

-عضو هيئة إدارية في رابطة الكتاب الأردنيين للدورة (2007-2009).

-عضو هيئة إدارية في رابطة الكتاب الأردنيين منذ عام 1997 / أمين لجنة العضوية وأمين اللجان الداخلية/في فترات متفاوتة حتى عام 2005 .

-عضو اتحاد الكتاب والأدباء العرب منذ عام 1994.

- عضو مؤسس فرع منظمة القلم الدولية في عمان/الأردن.

-المنسق العام لشبكة القلم العربي/2012م.

- عضو اللجنة الإدارية الأولى لفرع منظمة القلم الدولية في عمان/ الأردن.

- عضو مؤسس في" بيت الأنباط " – الهيئة العربية للثقافة والتواصل الحضاري.

-نائب رئيس "بيت الأنباط-الهيئة العربية للثقافة والتواصل الحضاري" منذ عام 2005.

-عضو لجنة الإعلام البيئي في وزارة البيئة الأردنية 2003-2005.

-عضو في المنظمة العربية لحقوق الإنسان منذ عام 1996.

-عضو نقابة المهندسين الأردنيين منذ عام 1990.

-عضو مؤسس لإتحاد كتاب الإنترنت العرب.

-عضو الهيئة الإدارية لإتحاد كتاب الإنترنت العرب .منذ عام 2005 (أمين الصندوق).

- رئيس اتحاد كتاب الإنترنت العرب/ 2009م.

-عضو في الهيئة العربية للمسرح-الشارقة-الامارات العربية المتحدة.

-عضو في الهيئة الإدارية لرابطة القلم الدولي في الأردن منذ عام 2009م.

-عضو في اللجنة العليا لمهرجانات المسرح في وزارة الثقافة الأردنية لعدة سنوات.

-عضو مؤسس مختبر السرديات الأردني-2017م.

-رئيس مختبر السرديات الأردني-2017م.

-عضو في مجلس منتدى الجامعة الأردنية الثقافي-2019م.

اللجان والمؤتمرات:

-عضو في اللجنة العليا للموسم المسرحي، ومهرجان المسرح الأردني الدولي/ وزارةالثقافة/2010م.

-عضو في اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر الثقافي الوطني/الجامعة الأردنية/2010م.

-المشاركة في ندوة "الثقافة العربية في ظل وسائل الاتصال الحديثة"/ مجلة العربي/الكويت/2010م.

-عضو في اللجنة العيا لكتابة تاريخ الأردن/وزراة الثقافة/2009م.

-المشاركة في مؤتمر الإسكندرية الأول للثقافة الرقمية/ قصر التذوق/ الاسكندرية/ 2009م، ورقة بعنوان (اتحاد كتاب الانترنت العرب.. ومستقبل الكتابة العربية).

-عضو في اللجنة الإستشارية العليا للمسرح/ وزارة الثقافة في الأردن/2005.

-عضو في لجنة قراءة نصوص الموسم المسرحي لوزارة الثقافة الأردنية2005.

-عضو لجنة تحكيم لمسابقة الانتاج الإبداعي للإطفال والتي تقيمها مؤسسة شومان بالتعاون في مؤسسة نور الحسين ومؤسسة اليونيسيف،للأعوام2003،2002،2001.

-عضو اللجنة الإعلامية لمهرجان الفحيص للأعوام من 1998،1997،1996.

-المشاركة في ملتقى عمان الثقافي 12(ثقافات الأمم:صراع أم تواصل)،وزارة الثقافة في الأردن،ورقة عنوانها"ميثولوجيا الأرض الواحدة:حوار الأسطورة،أسطورة الحوار".

-المشاركة في مهرجان عمان الثقافي الثاني الذي تنظمه أمانة عمان في الأردن،في الندوة المتخصصة التي عنوانها"مستقبل النص المسرحي-نص المؤلف،نص المخرج".

-المشاركة في ورشة الإبداع التي نظمتها الدائرة الثقافة والإعلام في الشارقة بعنوان"الأدب وإشكالية التجنيس"،وكانت المشاركة بورقة ضمن محور"السردية والنص السردي"-2002.

-المشاركة في الدورة التدريبية للمنظمات غير الحكومية"دورة سليمان الحديدي"،والتي ينظمها المعهد العربي لحوق الإنسان-1996.

-المشاركة في ندوة"الثقافة والمعلوماتية" التي نظمتها وزارة الثقافة في الأردن،عام 2004،وعنوان الورقة"ثقافة الصورة..والتكنومثقف".

-عضو في اللجنة العليا لمهرجان المسرح العربي/ الدورة الرابعة، الذي نظمته الهيئة العربية للمسرح في عمان-الأردن.

-المشاركة في مؤتمر منظمة القلم الدولية، في كوريا الجنوبية/بوسان-2012م.

-المشاركة في مؤتمر منظمة القلم الدولية في كندا/ كيبيك-2015م.

-المشاركة في مؤتمر منظمة القلم الدولية في اسبانيا/جاليثيا-2016م.

-المشاركة في مؤتمر المثقفين العرب في مكتبة الاسكندرية/ مصر 2015م.

-المشاركة في مؤتمر المثقفين العرب في مكتبة الاسكندرية/مصر-2018م.

-عضو في اللجنة العليا لمهرجانات المسرح في وزارة الثقافة الأردنية عام 2017م.

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