ما حقيقة تعيين فتاة حديثة التخرج‎ في وزارة الخارجية؟

وطنا اليوم-عمان:أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ، في معرض ردها على انباء تعيين الطالبة (ل.ش) وهي حديثة التخرج، في الوزارة غير صحيح، وانها متدربة من جامعة العلوم التطبيقية.

وقالت الخارجية في بيان لها : " ان الفتاة ما زالت على مقاعد الدراسة بجامعتها، ولم يتم تعيينها".

واضافت : " ان تدريبها ياتي في إطار طلب العديد من الجامعات بالمملكة من طلبتها ساعات تدريب عمليه لمدة شهر في الوزارات والمؤسسات، وتقوم الجامعات بإرسال مخاطبات رسمية لوزارة الخارجية تطلب منح طلبتها تدرييا عمليا لمدة شهر، يحسب للطالب ضمن المساق وعليه قامت الوزارة منذ اكثر من 10 سنوات بتقديم هذه الخدمة للجامعات الاردنية، ويتدرب في الوزارة، في الوقت الراهن، نحو 15 طالبا"۔

وبينت الوزارة أن جامعة العلوم التطبيقية أرسلت بتاريخ 2019