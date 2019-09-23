الرئيسية | محليات وقفة احتجاجية كبيرة للمعلمين في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:شارك عدد كبير من المعلمين صباح اليوم الاحد، بوقفة احتجاجية امام مجمع النقابات المهنية في محافظة الزرقاء، للمطالبة بعلاوة الـ 50%، في الوقت الذي يضربون فيه عن العمل منذ 15 يوماً.

وطالب المعلمون المشاركون في الوقفة، الحكومة بأخذ مطالب المعلمين بكل جدية واغلاق ملف هذه الازمة لما تخدم مصلحة المعلم.

وقال نائب نقيب المعلمين ناصر نواصرة في كلمة له خلال الوقفة، ان الى ان النواب والوجهاء والوسطاء " التفوا " في الاعوام السابقة على مطالبات المعلمين " لكن النقابة لن تتراجع هذه المرة حتى تحصل على مطالبها ".

ودعا نواصرة حكومة عمر الرزاز الى التنحي اذا لم تستطع تلبية مطالب المعلمين والاعتذار عن ما وصفه بـ " الخميس الحزين ".

بدوره قال الناطق الاعلامي باسم نقابة المعلمين، نور الدين نديم، إن على الحكومة الاعتذار من جميع المعلمين، وتشكيل لجنة تقصي حقائق بأحداث 5/ 9.









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