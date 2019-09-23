الخشمان تراجع الايرادات الضريبية يعني فشل السياسات الاقتصادية

وطنا اليوم- تساءل النائب السابق الكابتن محمد الخشمان عن السبب الحقيقي وراء تراجع الايرادت الضريبية وقد غزا ذلك الى السياسات الفاشلة التي يتبعها الفريق الاقتصادي للحكومة وقد نشر على صفخته البوست التالي:

واصلت الإيرادات الضريبية تراجعها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بعد أن سجلت انخفاضا نسبته 1.7 % أو ما مقداره 46 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب نشرة وزارة المالية.

وبلغت قيمة الإيرادات الضريبية في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2.663 مليار دينار مقارنة مع 2.709 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا ليومية الغد.

طيب اليس هذا كافيا لتعلموا ان السياسه الأقتصاديه المتبعه هي من صنع خيال من يدعون الخبره ؟؟؟ اليس هذا كافيا لتعودوا الى السياسه السوقيه والأبتعاد عن النظريات الغير قابله للتطبيق ؟ ان مجرد الأنخفاض في الأيراد يدل على فشل السياسات المتبعه والمستحدثه والغير واقعيه . لم يعد هناك الكثير من الحلول الا بالعودة الى نقطة البدايه واعادة ترتيب البيت الداخلي وفقا لأولويات المصروفات وتخفيض وسائل الأيراد لتعزيز السيوله النقديه وتحريك السوق لتعاود الايرادات الأرتفاع التدريجي والبدء في السير باتجاه النهضه المرجوه . اختيار الاشخاص الخطأ لادارة المال والأعمال اضعفت القطاع الخاص وطردت الأستثمار وشردت العماله المتخصصه ورفعت نسب البطاله الى ارقام غير مسبوقه في تاريخ المملكه . هذه هي المعضله اما ان اردتم الحل فهو امام اعينكم ولكنكم لا تروه ولن تروه بسبب عنادكم وحبكم للذات وخوفكم من فقدان المكاسب المكتسبه تماما كما هو حال تنابلة السلطان عبد الحميد في عصر الانحدار الأخلاقي والفرقه الوطنيه في ارض الخيرات المنهوبه . نصيحه لوجه الله تعالى اتقوا الله في انفسكم واولادكم ووطنكم واتركوا شيئا لمن تدعون انهم بناة المستقبل ليجدوا ما يبنون عليه ولينهضوا بنا وليصلحوا ما دمرت العقول المدمره في ارض هجرنا خيراتها وتركناها لنلهث خلف رغباتنا واهوائنا . وارحم ياللي بترحم .