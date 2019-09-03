قريبًا .. حملة افحص زيتك قبل ما يدخل بيتك

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الزيتون فياض الزيود بأن الجهات المعنية بقطاع الزيتون وزيته، ستطلق قريبًا " افحص زيتك قبل ما يدخل بيتك".

ونصح المواطنين بعدم شراء زيت الزيتون من مصادر غير موثوقة، خاصة عبر اعلانات وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال إن تكلفة صفيحة زيت الزيتون تتراوح ما بين 70 إلى 75 دينارًا، فكيف يمكن بيعها بخمسين دينارًا، كما هو الحال في بعض إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن ما يؤكد أن المستهلك، حينما يشتري زيت زيتون بأسعار منخفضة، قد وقع ضحية خداع وغش، أن الأجهزة المعنية تضبط كميات من زيت الزيتون المهرب عبر حدود جابر - نصيب، وتضبط كميات أخرى من الزيت المغشوش داخل البلد.

ويقول إن الأجهزة المعنية ضبطت خلال الأيام القليلة الماضية 1400 كيلو غرام من الزيت المهرب، و6 طن من زيت الزيتون المغشوش.

وطالب الزيود المواطنين بفحص أي كمية يرغبون في شرائها، فالفحص مجاني في مديريات المؤسسة العامة للغذاء والدواء وفي المركز الوطني للبحوث الزراعية.

وأكد الزيود على المواطنين على أن مصادر شراء زيت الزيتون هي المعاصر أو المزارعين الذين يمتلكون اراضٍ مزروعة بالزيتون، أو من العبوات ذات العلامات التجارية المعروفة، مع ضرورة التأكد من وجود رقم هاتف وعنوان على العبوة.