مدعوون للتعيين على وظائف الفئة الثالثة ..أسماء

وطنا اليوم-عمان: يدعو ديوان الخدمة المدنية وبالتنسيق مع عدد من الأجهزة الحكومية المرشحين التالية اسماؤهم ممن تقدموا بطلبات على هذه الوظائف من خلال مكاتب شركة البريد الأردني المعتمدة والتي قام الديوان بالاعلان عنها بالصحف المحلية وذلك بتاريخ 24/4/2019, والمرشحين وفقاً لاحقياتهم التنافسية حسب تعليمات الإختيار والتعيين المعتمدة,

وبواقع أربعة مرشحين لكل وظيفة أو العدد المتوفر من المتقدمين، وثلاثة مرشحين لكل وظيفة أو العدد المتوفر لوظيفة (طابع) بعد إجتياز الإمتحان العملي, إضافة لمرشحي الحالات الإنسانية ( ذوي الإعاقة ، المعونة النقدية المتكررة ) لإجراء المقابلات الشخصية المركزية المقررة على الوظائف المبينة بأدناه, وذلك من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة والنصف ظهراً, وحسب الأماكن والايام والمواعيد المحددة لكل وظيفة وفق البرنامج الزمني أدناه, التواجد في قاعات مديريات مؤسسة التدريب المهني المبينه أدناه بالنسبة للمرشحين على إقليم الوسط، وفرع الديوان في محافظة اربد بالنسبة للمرشحين على إقليم الشمال, وفرع الديوان في محافظة الكرك بالنسبة للمرشحين على إقليم الجنوب, وحسب العناوين المبينه في الإعلان سواءً من الذكور أو الإناث, وذلك لإجراء المقابلات الشخصية المركزية من قبل لجان المقابلات الشخصيه المركزية المشكلة لهذه الغاية, مع ضرورة التزام المرشحين بالتواريخ والمواعيد المحددة كلاً حسب وظيفته وكل من يتخلف عن الحضور يعتبر مستنكفاً عن التعيين، علماً بأنه سيتم نشر أسماء المرشحين على موقع الديوان الإلكتروني (www.csb.gov.jo) (ديوان _ الخدمة _ المدنية . الاردن) وعلى موقع الإعلانات الحكومية (www.advs.gov.jo )، إضافة لإمكانية معرفة أسماء المرشحين من خلال مركز الإتصال الوطني على الرقم (5008080).

ملاحظة/ يرجى الحضور قبل الموعد المحدد بربع ساعة على الأقل مع الالتزام بالمكان المحدد حسب الاقليم والمحافظة وفق البرنامج المبين أدناه, مع اصطحاب البطاقة الشخصية سارية المفعول والصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

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