 وطنا نيوز -مصادر : تعديل وزاري بعد إنهاء أزمة الحكومة والمعلمين
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مصادر : تعديل وزاري بعد إنهاء أزمة الحكومة والمعلمين
التاريخ : 22-09-2019 08:44:04 المشاهدات: 2785

وطنا اليوم-عمان:علم ان الرئيس عمر الرزاز يفكر جديًا باجراء تعديل وزاري على حكومته حسب مقربين من الوزير الاول.
وينوي الرزاز اجراء التعديل حال انهاء ازمة اضراب المعلمين ليعيد انتاج وزارته ويطيل من عمرها ليشمل التعديل المرتقب اربعة وزراء.
ونصح بعض المقربين الرزاز ان لا يجري تعديلًا على وزارته ان لم يكن التعديل موسعًا وجذريًا ويدخل فيها وزراء من الوزن الثقيل على حد وصفهم.
الرزاز حسب الذين التقوه اخيرًا مرتاح وما يزعجه فقط ازمة المعلمين ونقل عنه انه لن يغادر الوزارة قبل نيسان القادم حسب تأكيدات مرجعيات له.


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