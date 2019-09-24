مصادر : تعديل وزاري بعد إنهاء أزمة الحكومة والمعلمين

وطنا اليوم-عمان:علم ان الرئيس عمر الرزاز يفكر جديًا باجراء تعديل وزاري على حكومته حسب مقربين من الوزير الاول.

وينوي الرزاز اجراء التعديل حال انهاء ازمة اضراب المعلمين ليعيد انتاج وزارته ويطيل من عمرها ليشمل التعديل المرتقب اربعة وزراء.

ونصح بعض المقربين الرزاز ان لا يجري تعديلًا على وزارته ان لم يكن التعديل موسعًا وجذريًا ويدخل فيها وزراء من الوزن الثقيل على حد وصفهم.