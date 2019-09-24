أمانة عمان للأردنيين: الباص السريع سيعمل في 2021

وطنا اليوم-عمان:أعلن امين عمان الدكتور يوسف الشواربة عن إطلاق خدمة المخططات الهندسية الإلكترونية للحصول على رخص الأبنية اعتباراً من مطلع الشهر المقبل.

وأضاف الشواربة خلال لقاء في منتدى الخليل للتنمية الشاملة، بحضور رئيس المنتدى الدكتور يعقوب ناصر الدين وأعضاء الهيئة الإدارية" أننا راعينا في الحافلات أن تكون مهيأة لذوي الإعاقة وكبار السن وبنظام تتبع وتكييف وواي فاي مجاني ، وتعمل على ديزل (اليورو فايف) لمراعاة الجانب البيئي ونتطلع في المرحلة المقبلة الى تشغيل حافلات تعمل على الكهرباء بشكل كامل، مشيرا إلى أنه سيتم العام المقبل إضافة 151 حافلة لباص عمان، وتشغيل الباص السريع التردد عام 2021 ، وبذلك تكتمل منظومة النقل العام ليصل عدد الحافلات لــ 600 حافلة".

وقال الشواربة إن المواطن في نهاية عام 2020 لن يراجع أمانة عمان وستكون تقديم الخدمة الكترونية من اي موقع وسترتفع نسبة الانجاز الشهر المقبل الى 70 بالمئة. وأشار إلى أن المعدل اليومي لمستخدمي " باص عمان " يصل الى 14 ألف راكب، ومُهيئا للارتفاع مع بدء التحاق الطلبة بالجامعات مضيفا أن مليونا و 250 ألف راكب استخدم باص عمان منذ انطلاق تشغيله.

وأضاف الشواربة" أننا راعينا في الحافلات أن تكون مهيأة لذوي الإعاقة وكبار السن وبنظام تتبع وتكييف وواي فاي مجاني ، وتعمل على ديزل (اليورو فايف) لمراعاة الجانب البيئي ونتطلع في المرحلة المقبلة الى تشغيل حافلات تعمل على الكهرباء بشكل كامل، مشيرا إلى أنه سيتم العام المقبل إضافة 151 حافلة لباص عمان، وتشغيل الباص السريع التردد عام 2021 ، وبذلك تكتمل منظومة النقل العام ليصل عدد الحافلات لــ 600 حافلة".

واعرب الدكتور يعقوب ناصر الدين، عن تقديره للتحول النوعي الذي تشهده مدينة عمان من خلال استراتيجيات واضحة المعالم قابلة للتنفيذ وفق معايير الحوكمة القائمة على التشاركية والشفافية.

وقال إن الاستثمار المشترك بين الأمانة والقطاع الخاص في المشاريع الحيوية من شأنه أن يعزز قدرتها على تحقيق أهدافها، سواء بالنسبة لخدمات النقل أو الشوارع والارصفة أو مشروع المدينة الذكية في ضوء التقدم الحاصل بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.