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آلاف المعلمين في الأردن يطالبون برحيل رئيس الحكومة
وطنا اليوم-عمان:شهدت مدينة المفرق الأردنية (شرق)، احتشادا للآلاف من معلمي المحافظة وأولياء أمور الطلبة، بعد دعوة من نقابة المعلمين ضمن الإضراب المفتوح الذي تخوضه، للمطالبة بعلاوة لمنتسبيها.
وتقول نقابة المعلمين في الأردن إنها اتفقت مع الحكومة عام 2014 على علاوة لمنتسبيها، تبلغ 50 % لكن الحكومة لم تف بهذا الاتفاق وتراجعت عنه، ووضعت شرطا للحصول عليه يتمثل بـ"تطوير الأداء".
وكان الناطق باسم نقابة المعلمين، نور الدين نديم، قال في تصريحات للصحافيين في ختام اجتماع لمجلس نقابة المعلمين عقد مساء السبت إن "الإضراب مستمر حتى تحقيق مطلب المعلمين وليس هناك أي تراجع من أي معلم ولا من مجلس النقابة الذي يمثل أكثر من 100 ألف معلم".
وأضاف أن "هذه قضية حقوق مستحقة منذ خمس سنوات، ولا يمكن أن نتراجع عنها إلا باستجابة الحكومة لهذه المطالب".
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