آلاف المعلمين في الأردن يطالبون برحيل رئيس الحكومة

وطنا اليوم-عمان:شهدت مدينة المفرق الأردنية (شرق)، احتشادا للآلاف من معلمي المحافظة وأولياء أمور الطلبة، بعد دعوة من نقابة المعلمين ضمن الإضراب المفتوح الذي تخوضه، للمطالبة بعلاوة لمنتسبيها.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية، كخطوة تصعيدية اتخذها فرع النقابة في الأسبوع الثالث من إضراب المعلمين عن العمل، وتأكيدا على تمسك المعلمين وإصرارهم على تحصيل علاوة الـ 50%، ومطالبة الحكومة بالاعتذار عن الاعتداء الذي وقع على المعلمين لدى محاولتهم الاعتصام على الدوار الرابع في العاصمة عمان قبل أكثر من أسبوع.

وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية هتافات غاضبة ضد رئيس الحكومة عمر الرزاز، ووزير داخليته سلامه حماد، ووزير التربية والتعليم وليد المعاني، ومديري مديريات التربية، كان أبرزها "ارحل ارحل يا رزاز".

وتقول نقابة المعلمين في الأردن إنها اتفقت مع الحكومة عام 2014 على علاوة لمنتسبيها، تبلغ 50 % لكن الحكومة لم تف بهذا الاتفاق وتراجعت عنه، ووضعت شرطا للحصول عليه يتمثل بـ"تطوير الأداء".

وكان الناطق باسم نقابة المعلمين، نور الدين نديم، قال في تصريحات للصحافيين في ختام اجتماع لمجلس نقابة المعلمين عقد مساء السبت إن "الإضراب مستمر حتى تحقيق مطلب المعلمين وليس هناك أي تراجع من أي معلم ولا من مجلس النقابة الذي يمثل أكثر من 100 ألف معلم".

وأضاف أن "هذه قضية حقوق مستحقة منذ خمس سنوات، ولا يمكن أن نتراجع عنها إلا باستجابة الحكومة لهذه المطالب".

وتابع: "الكرة الآن في ملعب الحكومة في يدها وقف الإضراب أو تعليقه، فقط عليها أن تعترف بحق المعلمين".