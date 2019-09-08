صورة لوزيرة الاعلام تثير السخرية والانتقاد

وطنا اليوم-عمان:انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة لوزيرة الإعلام جمانة غنيمات استغل بعض من تداولها للتهكم و السخرية و الانتقاد! ربما يكون مشهد اعتيادي نرصد مثله عادة في كثير من المؤتمرات الصحفية، ومراسلو وكالات الانباء المحلية والعالمية عادة ما يتخذون وضعيات مشابهة بسبب مقتضيات عملهم.

لكن السؤال المطروح هنا هل وزارة الاعلام لا تملك ( بوديوم) لركن أجهزة الإعلام من مايك وأجهزة تسجيل.