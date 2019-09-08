 وطنا نيوز -صورة لوزيرة الاعلام تثير السخرية والانتقاد
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صورة لوزيرة الاعلام تثير السخرية والانتقاد
التاريخ : 22-09-2019 07:22:41 المشاهدات: 1922

وطنا اليوم-عمان:انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة لوزيرة الإعلام جمانة غنيمات استغل بعض من تداولها للتهكم و السخرية و الانتقاد! ربما يكون مشهد اعتيادي نرصد مثله عادة في كثير من المؤتمرات الصحفية، ومراسلو وكالات الانباء المحلية والعالمية عادة ما يتخذون وضعيات مشابهة بسبب مقتضيات عملهم.

لكن السؤال المطروح هنا هل وزارة الاعلام لا تملك ( بوديوم) لركن أجهزة الإعلام من مايك وأجهزة تسجيل.


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