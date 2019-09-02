المهرجان الدولي الثاني للتمور الأردنية ينطلق 16 أكتوبر 2019 بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان



تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية التمور الأردنية

• إبراهيم الشحاحدة: المهرجان حقق قفزة نوعية في دعم وتطوير التمور الأردنية

• عبد الوهاب زايد: 65 مزارع وشركة منتجة من أربع دول عربية و 20 باحث مشارك في الندوة العلمية

وطنا اليوم-أعلنت وزارة الزراعة في المملكة الأردنية الهاشمية عن فعاليات المهرجان الدولي الثاني للتمور الأردنية 2019 بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الامارات العربية المتحدة وجمعية التمور الأردنية في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة 16-18 تشرين الأول/أكتوبر 2019. بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، جاء ذلك في كلمة معالي المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة الأردني خلال مؤتمر صحفي عقد بفندق انتركونتيننتال عمّان بحضور سعادة أحمد علي محمد البلوشي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس أنور حداد مدير جمعية التمور الأردنية، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية المقيمين بالأردن.

وأضاف معالي الوزير بأن هذا المهرجان جاء تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بأبوظبي بتاريخ 10/3/2019 بين البلدين الشقيقين لهذه الغاية. كما يأتي تنظيم هذا المهرجان في الوقت الذي يشهد فيه قطاع زراعة وإنتاج التمور الأردنية وخصوصاً تمور المجهول في مناطق وادي الأردن تطوراً ملموساً، إذ يقدر إنتاج المملكة من تمور المجهول حوالي 14% من الإنتاج العالمي.

ونوه الشحاحده ان المملكة تعمل على دعم الزراعات غير للتقليدية والاصناف ذات العائد الاقتصادي المرتفع والتي تمتاز بقدرتها على التاقلم من القضايا المناخية والموارد الطبيعية من اراض ومياه بالاضافة لقدرتها على خلق فرص عمل وتشغيل للعمالة الاردنية

من جهته قال سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أنه انطلاقاً من الموقع الريادي الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العقود الماضية في دعم وتطوير وتنمية قطاع النخيل وإنتاج التمور على المستوى الإقليمي والدولي، يأتي تنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور الأردنية بهذا المستوى أسوة بالنجاح الذي حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي خلال السنوات الماضية في عدد من الدول العربية، فكان تنظيم مهرجان التمور المصرية للعام الخامس على التوالي (2015 – 2019)، بالإضافة إلى مهرجان التمور السودانية للعالم الثالث على التوالي (2017 - 2019) بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة "حفظه الله" وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة. وفي نفس الإطار فإن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في عمّان لم تألوا جهداً في تقديم كافة التسهيلات والدعم لضمان نجاح هذا التعاون وتحقيق تلك الأهداف السامية. والعمل يداً واحدة من أجل الارتقاء بقطاع النخيل والتمور الأردنية ودعم وتنشيط تمور المجهول على وجه الخصوص.

كما أشاد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد بمكرمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور الأردنية، ويأتي ذلك ضمن رؤية القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم وتطوير قطاع نخيل التمر بالمملكة الأردنية الهاشمية لتحقيق التنمية المستدامة. مضيفاً بأن عدد المشاركين بالمهرجان بدورته الثانية بلغ 65 مزارعاً وشركة متخصصة بزراعة النخيل وإنتاج التمور وخصوصاً تمور المجهول لما يمثل هذا الصنف من أهمية استراتيجية على المستوى الدولي. يمثلون أربع دول عربية هي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان والامارات العربية المتحدة. كما يتضمن المهرجان عقد ندوة علمية يشارك فيها أكثر من عشرين باحثاً وأكاديمياً متخصصاً بنخيل التمر من مختلف دول العالم، لعرض آخر ما توصل إليه البحث العلمي ضمن ثلاث محاور أساسية. بالإضافة إلى إطلاق مسابقة للتمور الأردنية بدورتها الثانية لإتاحة الفرصة للتنافس بين المزارعين ومنتجي التمور الأردنية وتكريم الفائزين خلال حفل افتتاح المهرجان يوم 16 أكتوبر 2019

وأكد أمين عام الجائزة حرصه الشديد على العمل مع كافة الشركاء من أجل الارتقاء بقطاع النخيل والتمور الأردنية ودعم وتنشيط تمر المجهول على وجه الخصوص، وتوطيد أواصر التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.

واكد م. انور حداد رئيس جمعية التمور الاردنية ان هذه الجائزه تشكل قيمة مضافه لمتجات التمور الاردنية وهذا سيشكل اثر ايجابي للحالة الاقتصادية للقطاع الزراعي وثمن دور وزارة الزراعة في دفع عجلة التسويق لهذا المحصول الريادي والمهم واضاف حداد ان دور الامارات يشكل رافعة في دعم هذا المحصول من خلال هذه الجائزه