100 مليون دينار لتشغيل الشباب الأردني

وطنا اليوم-عمان:كشف البنك المركزي، عن تعليمات تمويل المشاريع ضمن البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي "انهض" للبنوك المرخصة في المملكة.

ووفقاً للبنك المركزي، فقد تم توفير تمويل للبرنامج بقيمة 100 مليون دينار ليتم إعادة إقراضها للحاصلين على شهادة انضمام من البرنامج من خلال البنوك التجارية والإسلامية بتكاليف وشروط ميسرة.

وحول تفاصيل التمويل، سيخصص البنك المركزي تمويلا للبنوك بسقف يصل إلى 100 مليون دينار يتم اقراضه للبنوك بفائدة 1 بالمئة سنويا لتقوم البنوك، التجارية والإسلامية، بإعادة اقراضها وتمويلها للشباب المشاركين في برنامج "انهض" من خلال تطوير منتج إقراضي تمويلي تحت مسمى (قرض التشغيل الذاتي "انهض") بحد أعلى لقيمة القرض يصل إلى 50 ألف دينار ولا يقل عن 5 آلاف دينار.

وحددت التعليمات سعر فائدة الاقراض بـ 1 بالمئة من البنك المركزي للبنوك العاملة في المملكة، على أن تعيد البنوك اقراضها للشباب المقترضين المؤهلين بسعر فائدة ثابت يتوقع ان يتراوح بين 5ر3 إلى 5ر4 بالمئة سنويا.

وحول أجل القرض، حددت التعليمات مدة القرض بسبع سنوات كحد أعلى من ضمنها فترة سماح لمدة سنة كحد اقصى.

وفيما يتعلق بالفئة المستفيدة من القروض فتتراوح بين 18 إلى 45 سنة على أن يكون اردني الجنسية وحاصلا على شهادة انضمام للبرنامج الوطني للتشغيل (انهض)، وان تشمل المشروعات القائمة والمملوكة من الشباب والتي لا يزيد عمرها التسجيلي على 5 سنوات.

وبحسب التعليمات، يمكن للمؤهلين أن يتقدموا للاستفادة من البرنامج كمؤسسات فردية أو شركات أو من خلال الشراكة مع الشركات الاعتبارية او صناديق رأس المال المغامر او حاضنات ومسرعات الأعمال.

وحول ضمانات القروض، اوكل البنك المركزي- بحسب التعليمات- للشركة الأردنية لضمان القروض بكفالة ما نسبته 85 بالمئة من قيمة التمويل، على أن يجوز للبنك طلب كفيل مقبول ائتمانيا بناء على تقييم البنك لمعطيات وجدوى المشروع، فيما اجازت التعليمات للبنك طلب رهن الموجودات المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمشروع.

كما حددت التعليمات القطاعات المستهدفة بالتنموية والانتاجية والخدمية والتقنية التي تحقق مصدر دخل وتوفر فرص عمل.