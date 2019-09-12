الرئيسية | محليات مدير التربية والتعليم للواء الجيزة يعود إلى تعليق الإضراب والعودة إلى المدارس

وطنا اليوم - عمان هام وعاجل

تدعو مديرية التربية والتعليم للواء الجيزة أولياء أمور الطلبة الأعزاء بضرورة إرسال أبنائهم إلى المدارس كالمعتاد اعتبارا من صباح يوم الأحد ٢٢/٩/٢٠١٩. راجيا من مديري المدارس ومديراتها التأكيد على ذلك من خلال الصفحات الرسمية لمدارسكم؛ لتمكين أولياء أمور الطلبة بالاطلاع على ذلك.





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