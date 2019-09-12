 وطنا نيوز -مدير التربية والتعليم للواء الجيزة يعود إلى تعليق الإضراب والعودة إلى المدارس
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مدير التربية والتعليم للواء الجيزة يعود إلى تعليق الإضراب والعودة إلى المدارس
التاريخ : 21-09-2019 07:47:56 المشاهدات: 2160

وطنا اليوم - عمان

هام وعاجل
     تدعو مديرية  التربية والتعليم للواء الجيزة أولياء أمور الطلبة الأعزاء بضرورة إرسال أبنائهم إلى المدارس كالمعتاد اعتبارا من صباح يوم الأحد  ٢٢/٩/٢٠١٩. راجيا من مديري المدارس ومديراتها التأكيد على ذلك من خلال الصفحات الرسمية لمدارسكم؛  لتمكين أولياء أمور الطلبة بالاطلاع على ذلك.


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