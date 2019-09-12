مدير التربية والتعليم للواء الجيزة يعود إلى تعليق الإضراب والعودة إلى المدارس
التاريخ : 21-09-2019 07:47:56
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وطنا اليوم - عمان
هام وعاجل تدعو مديرية التربية والتعليم للواء الجيزة أولياء أمور الطلبة الأعزاء بضرورة إرسال أبنائهم إلى المدارس كالمعتاد اعتبارا من صباح يوم الأحد ٢٢/٩/٢٠١٩. راجيا من مديري المدارس ومديراتها التأكيد على ذلك من خلال الصفحات الرسمية لمدارسكم؛ لتمكين أولياء أمور الطلبة بالاطلاع على ذلك.
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