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رئيس بلدية إربد يجبُر بخاطر عامل نظافة ويقبل رأسه بعد ان أهانه مراقب عمال
وطنا اليوم- استقبل رئيس بلدية اربد حسين بني هاني في مكتبه عامل النظافة الذي تداول نشاطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر عملية ازدراء واهانه مارسها مراقب العمال على هذا العامل المسن، وقد لاقى هذا الفيديو تعاطف كبير من قبل جماهير مواقع التواصل الاجتماعي.
بدوره قام رئيس البلدية بني هاني برد الاعتبار للعامل الذي اهانه المراقب واستقبله في مكتبه وقبل رأسه ليضرب مثالا راقيا في الاخلاق وحسن معالجة التجاوزات التي يتركبها بعض الحمقى.
ناشطون طالبوا بعدم الاكتفاء بالاعتذار للعامل بل محامة مراقب العمال ومجازاته وفقا للقانون.
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