هكذا رد حسين المجالي على إنتقاد عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي

وطنا اليوم ـ عمان

ردّ وزير الداخلية ومدير الأمن العام الأسبق حسين هزاع المجالي على تعليق لأحد الحسابات على تغريدة نشرها قد خلالها العزاء لعشيرة ءالمومني.

ونشر المجالي تغريدة قال فيها :”لا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون.. الاهل في عجلون وعشيرة المومني الكرام ، نعزيكم بوفاة ستة من أبنائكم في حادثين منفصلين.. عظم الله اجركم.. ما نفقده بحوادث السير ربما يفوق ما تخسره دول بالحروب.

ثمة أمر خطير تتحمل مسؤوليته البنية التحتية والسائقون ، الأمر يحتاج لجراحة ” .

المجالي رد على التعليق ، بقوله :