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هكذا رد حسين المجالي على إنتقاد عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي
وطنا اليوم ـ عمان
ردّ وزير الداخلية ومدير الأمن العام الأسبق حسين هزاع المجالي على تعليق لأحد الحسابات على تغريدة نشرها قد خلالها العزاء لعشيرة ءالمومني.
ونشر المجالي تغريدة قال فيها :”لا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون.. الاهل في عجلون وعشيرة المومني الكرام ، نعزيكم بوفاة ستة من أبنائكم في حادثين منفصلين.. عظم الله اجركم.. ما نفقده بحوادث السير ربما يفوق ما تخسره دول بالحروب.
ثمة أمر خطير تتحمل مسؤوليته البنية التحتية والسائقون ، الأمر يحتاج لجراحة ” .
المجالي رد على التعليق ، بقوله :
" للأسف لا شيء ، لم أقم بعمل أي شيء يرتقي لما قام به حضرتكم مثل تحرير فلسطين والأندلس”.
تعليق المجالي وجد استحساناً لدى المعلقين .
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