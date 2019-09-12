الزراعة: موسم الزيت الحالي الأفضل إنتاجاً وجودةً

وطنا اليوم ـ عمان

توقع مساعد امين عام وزارة الزراعة للثروة النباتية الدكتور عزت العجالين ان يكون موسم الزيتون للعام الحالي افضل من الموسم الماضي، خاصة ان الموسم المطري الزراعي السابق كان افضل المواسم المطرية خلال السنوات الاخيرة الامر الذي سينعكس ايجابيا على الانتاج خاصة الزيتون.

واشار الى ان الانتاج المتوقع من الزيتون لهذا العام (٢٠٠) الف طن ثمر مؤكدا ان الانتاج الكلي المتوقع للعام الحالي نحو ٢٠٠ الف طن ثمر منها ١٢٥ الف طن لغايات انتاج 25 ألف طن زيت و٧٥ الف طن لغايات التخليل.

وبين ان حاجة المملكة من الزيتون تقدر بحوالي ١٢٥ الف طن ثمر باعتبار ان الانتاج كاف وجيد ويغطي حاجة الاستهلاك المحلي من الزيتون الكبس (زيتون المائدة) او زيت الزيتون حيث لا يوجد خوف من النقص او العجز.

واشار الى ان انتاج الزيت من معاصر الزيتون حوالي ١٢٥ الف طن ثمر يوجهن الى معاصر الزيتون لانتاج حوالي ٢٥ الف طن زيت زيتون وهي في واقع الحال حاجة السوق المحلي ونسبة بسيطة تذهب للتصدير.

اما بالنسبة لاسعار الزيت اوضح العجالين انه كما هو المعتاد تخضع لمعادلة العرض والطلب ولكن قد تكون اقل مما كانت عليه في العام الماضي نتيجة وفرة الكميات والانتاج لهذا الموسم.

ومن حيث الجودة بين العجالين ان دودة ثمار الزيتون كان لها تواجد في المواسم السابقة حيث كانت تصل الى اكثر من ٣٠% اما الموسم الحالي ولغاية الان لم يسجل اي اصابة اقتصادية بدودة ثمار الزيتون من خلال المعلومات التي ترد مديريات الزراعة في المحافظات، مؤكدا ان نوعية الزيت والزيتون ستكون جيدة لان وجود هذه الآفة بنسب عالية قد تؤثر في نسبة الحموضة في الزيت مما تؤدي الى خسائر للمزارع.

واوضح ان خلو الزيتون من هذه الآفة يبشر بنوعية ومردود عال من موسم الزيت والزيتون لهذا العام للمزارع والمنتج.

اما بالنسبة لضبط عمليات الغش اشار الى انه يوجد مختبرات في المركز الوطني للبحوث الزراعية ومؤسسة الغذاء والدواء من اجل مكافحة غش الزيت في المملكة.

واكد ان المختبرات جاهزة لاستقبال اي عينات لفحص الزيت من جميع المواطنين بشكل مجاني حماية للمستهلك، وبنفس الوقت لتعزيز سمعة المنتج المحلي الجيد وهو نوع من انواع المكافحة، وفي حال تبين وجود غش من بعض الاشخاص من خلال اي اخبارية ترد للوزارة او مؤسسة الغذاء والدواء او الاجهزة الامنية سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين.

واشار الى انه من المتوقع ان يكون البدء بقطف ثمار الزيتون بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٥ ويجب على المزارعين عدم القطف للزيتون غير الناضج لان القطف قبل موعد النضج تقلل من نسبة الزيت وبالتالي يكون اقل مردود عليهم ونوعية الزيت لا تكون بشكلها ودرجتها الصحيحة.

واشار الى ان موعد القطف المناسب يحدد وفق مؤشرات النضج للزيتون واهمها علامات وصول نسبة ٧٥%من مجموع الثمار على الشجرة تلونها باللون الاسود.