الرئيسية | محليات المياه: خطط لكافة سيناريوهات الشتاء القام

وطنا اليوم ـ عمان قال امين عام وزارة المياه والري أمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس علي صبح خلال لقاء جمعه في مركز الوزارة بمدراء المياه ومسؤولي التشغيل والصيانة في محافظات البلقاء والكرك والطفيلة ومعان، انه آن الاوان لتوفير الحلول المستدامة الكفيلة باستدامة مصادر المياه في جميع المناطق والتأكد من قدرة كافة المصادر المائية على تلبية الاحتياجات خاصة خلال اوقات الطلب المتزايد وضرورة الاستعداد للتعامل مع تحديات الشتاء القادمة وتجهيز كافة الخطط والبرامج والاحتياجات اللازمة لتأمين الاحتياجات المائية خلال صيف 2020 القادم .



واستمع من كافة المعنيين الى ابرز التحديات التي تواجه قطاع المياه مع تزايد االتحديات المتواصلة وارتفاع الطلب يوما بعد يوم مؤكدا على ضرورة توفير كافة اشكال الدعم الفني واللوجستي لانجاز الاعمال في مواعيدها بما يشعر المواطن بتحسن مستوى خدمات المياه والصرف الصحي والعمل على اعادة توزيع المصادر المائية حسب الالويات للمناطق الأكثر احتياجا وضرورة ايلاء موضوع الشكاوي الواردة الى مركز الشكاوي الموحد الاهتمام الفوري والتأكد من معالجة شكاوي وملاحظات المواطنين اولا بأول .



واوعز لادارات المياه المعنية في جميع المحافظات بوضع الخطط الفاعلة للتعامل مع كافة السيناريوهات المتوقعة خلال الموسم المطري من حيث التزويد المائي ومعالجة اختلالات الصرف الصحي وتوزيع فرق الصيانة في المناطق والتنسيق مع مختلف البلديات والدفاع المدني والحكام الاداريين ومديرية الامن العام وكذلك التنسيق الكامل مع مركز ادارة الازمات والتواصل المباشر على مدار الساعة مع مركز العمليات والسيطرة في مركز الوزارة مؤكدا على الاستمرار برصد ومتابعة اية اعتداءات وازالتها بالتعاون مع الجهات المعنية وكذلك حماية خطوط المياه والابار والعدادات من العبث او المساس بها ، موضحا ان الوزارة ومن خلال اجهزتها تبدي كل تعاون ولن تبخل بأي جهد .



وطالب جميع المدراء والمعنيين بتلبية احتياجات المواطنين من خلال تنظيم فرق تفتيشية زيارات ميدانية على مناطق الضخ خلال الدور والـتأكد من تقديم افضل الخدمات لهم والاسراع بانجاز معاملاتهم وطلباتهم مؤكدا ان سلطة المياه على اتم استعداد لتوفير كل ماتحتاجه الادارات من مستلزمات .

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