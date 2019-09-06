وطنا نيوز -"الضمان" تدعو العاملين في القطاع غير المنظم للاشتراك الاختياري

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"الضمان" تدعو العاملين في القطاع غير المنظم للاشتراك الاختياري
وطنا اليوم ـ عمان
دعا الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي الأردنيين العاملين في قطاعات العمل غير المنظمة (الاقتصاد غير الرسمي) إلى الاستفادة من المنافع التأمينية الواردة في قانون الضمان الاجتماعي وتحديداً في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك من خلال الاشتراك بصفة اختيارية بالضمان، موضحاً أن الاشتراك الاختياري متاح لكل أردني لا يعمل بسوق العمل الأردنية أو إذا كان يعمل ولكن في القطاعات غير المنظمة (غير المرخصة لدى الجهات الرسمية).. شريطة أن يكون قد أكمل السادسة عشرة من عمره ولم يتجاوز سن الستين للذكر أو الخامسة والخمسين للأنثى إذا كان اشتراكهما بالضمان لأول مرة، حيث بإمكان الراغب بالاشتراك أن يتقدم لمؤسسة الضمان بطلب الاشتراك الاختياري الذي أتاحته المؤسسة حالياً من خلال تطبيقاتها على الهواتف الخلوية وايضاً من خلال موقعها الالكتروني.
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