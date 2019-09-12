الرئيسية | محليات توقيف شخصين اعتديا على "رجل أمن" بالترخيص

وطنا اليوم ـ عمان قرر مدعي عام شرق عمان القاضي طارق الشخانبة توقيف شخصين اعتديا على "رجل أمن" من مرتب دائرة ترخيص السواقين والمركبات أسبوعاً لكل منهما في أحد مراكز الاصلاح والتأهيل على ذمة التحقيق.



وأسند المدعي العام الشخانبة للشخصين الموقوفين تهمتي الإعتداء على رجل أمن عام، ومقاومة موظف وفق المادتين ١٨٥ و ١٨٧ /٢ من قانون العقوبات.



وقال مصدر أمني أن شخصين تواجدا في دائرة الترخيص لاتمام معاملة نقل ملكية مركبة، وأثناء انتظارهما حدثت مشادة كلامية بينهما وبين أحد مرتبات الترخيص حول جلوسهما في مكان غير مُستحب الجلوس فيه أدبياً، الأمر الذي تطور إلى أن قام الشخصان بالإعتداء على رجل الأمن، إذ وضع أحدهما يديه حول عنق رجل الأمن بشِدة وعنف، وترك آثاراً واضحة، والآخر ركله برجله، وتقدم رجل الأمن بالشكوى وجرت الملاحقة.



واكد مصدر أن المدعي العام الشخانبة طلب شهوداً وخبرة لتثبيت الواقعة، إذ استمع لشهادة اثنين من شهود العيان، واللذين صبّت شهادتهما في ثبوت واقعة الإعتداء، وينتظر المدعي العام تقرير الخبرة من المختبر الجنائي وفق ما رصدت كاميرات المراقبة بدائرة الترخيص.





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