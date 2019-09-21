كرم رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني عامل الوطن رمضان عبدالعال عقب قيام " مراقب العمال " بإجباره على الدخول إلى الحاوية والضغط على النفايات من الداخل وسقوط العامل لدى خروجه من الحاوية حيث تم تسليمه درعا تقديريا اضافة لتكريمه ماديا ومنحه مبلغا ماليا .

وقدم المهندس بني هاني اعتذاره للعامل رمضان معربا عن اسفه عما حصل كون التصرف غير مقبول بكل المعايير المهنية والأخلاقية مؤكدا ان عامل الوطن رمز للعمل الوطني الذين نفتخر ونزهو ونعتز به لدوره الكبير في ادامة النظافة والحفاظ عليها وان البلدية تحرص كل الحرص على الاهتمام بهذه الفئة وتكريمها وتقديرها لما تقوم به من دور كبير ومهم يوميا على صعيد خدمات النظافة مؤكدا ان لجنة التحقيق بالحادثة مستمرة لاتخاذ المقتضى القانوني حيال هذا التصرف غير المقبول.

يشار الى انه تم تداول فيديو ظهر فيه عامل وطن في بلدية اربد الكبرى يقوم بضغط الحاويه بقدميه لزياده استيعاب الحاويه بعد اجباره من قبل مراقب العمال على ذلك مما اثار موجة استنكار لقاء هذا التصرف اللاانساني واكدت البلدية ان الامر مرفوض جملة .

كما استنكر وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري تصرفات مراقب احد العمال بحق « عامل الوطن « في الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا انه عندما نفقد الحس بالإنسانية والإنسان لا قيمة لأي انجاز لاننا خلقنا لأعمار الأرض وخدمة البشر والتقوى بالعمل ومع علمي بصعوبة جبر خاطر النفس المكسورة بالعقوبات الإدارية إلا أن ما ظهر خلال الفيديو من تصرف لا يوجد له أي مبرر وهو معيب بحقنا جميعاً .





