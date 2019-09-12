 وطنا نيوز -توضيح بخصوص دوام المدارس الحكومية ليوم غد الأحد
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
توضيح بخصوص دوام المدارس الحكومية ليوم غد الأحد
التاريخ : 21-09-2019 02:06:38 المشاهدات: 3151

وطنا اليوم ـ عمان

يتنظر أكثر من مليون ونصف المليون طالب وطالبة في المدارس الحكومية بالمملكة صدور قرار من نقابة المعلمين يقضي بتعليق الإضراب وعودة الطلبة إلى مدارسهم

نائب نقيب المعلمين ناصر النواصره اكد في تصريحات له ان النقابة لم نتلقى اي دعوة جديدة من الحكومة ، لغاية اليوم ، ولم تتبلغ باية مقترحات تنهي الاضراب .
واشار ان ما جرى من اجتماعات خلال الاسبوع الماضي لا يصب في صلب الموضوع المطروح على الطاولة و المعني بعلاوة المعلمين .
فيما أكد الناطق الاعلامي للنقابة نور الدين نديم أن الإضراب ما زال مستمراً لحين تحقيق مطالب المعلمين بعلاوة الـ50 % .
واضاف  أن الحكومة على مدار الأيام وعقب الجولة الخامسة من المفاوضات مع النقابة لم تقدم أي من التنازلات لنصرة مطالب المعلم المتعلقة بعلاوة الـ 50%، وتصر على موقفها المتعلق بربط العلاوة بالمسار المهني.

تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق