توضيح بخصوص دوام المدارس الحكومية ليوم غد الأحد

وطنا اليوم ـ عمان

يتنظر أكثر من مليون ونصف المليون طالب وطالبة في المدارس الحكومية بالمملكة صدور قرار من نقابة المعلمين يقضي بتعليق الإضراب وعودة الطلبة إلى مدارسهم

نائب نقيب المعلمين ناصر النواصره اكد في تصريحات له ان النقابة لم نتلقى اي دعوة جديدة من الحكومة ، لغاية اليوم ، ولم تتبلغ باية مقترحات تنهي الاضراب .

واشار ان ما جرى من اجتماعات خلال الاسبوع الماضي لا يصب في صلب الموضوع المطروح على الطاولة و المعني بعلاوة المعلمين .

فيما أكد الناطق الاعلامي للنقابة نور الدين نديم أن الإضراب ما زال مستمراً لحين تحقيق مطالب المعلمين بعلاوة الـ50 % .