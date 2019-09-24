المعلمين : اقتراح الحكومة الجديد وبلا مضمون أو جدوى

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم إن هناك تجاهل ولعب بالوقت من الحكومة، وعليها الانتباه لإشارات جلالة الملك حين زار مدرسته في امريكا وأن كرامة المعلم من كرامته وهذا لم تلتقطها الحكومة، وهي تضيع وقت المعلمين.

وأكد أن الحكومة عليها الاعتراف بحق المعلمين في علاوة 50%.

واعتبر مقترح الحكومة الذي تقدمت به مؤخرا ، هي وهمية، ودون جدوى ولا مضمون لها ، وتدور في فلك المسار المهني الذي ثبت فشله.

واضاف :"في وزارة التربية لا يوجد أكثر من 100علاوة الرتب من أصل 106 آلاف معلم ومعلمة شخص يأخذ علاوة المسار المهني،لأنه في ظل منظومة فاسدة إداريا في وزارة التربية والتعليم، لا تستطيع أن تواكل العدالة المهنية، ولا تستطيع تحقيق الحاجات اليومية للمعلم.

وقال والمعلم خرج غاضبا محتجا لطلب واحد وهو التآكل في الرواتب وهو ما انتقده الرزاز قبل عامين واعترف به، والآن يتنكر لهذا الكلام لحسابات لا نعلمها.

وعن تعويض الطلبة عن الأيام التي فاتتهم قال إن مسؤولية الطلبة مسؤولية مشتركة، ونحن مستعدون لأي خيار يضمن لهم التعليم الآمن.

وبين أن المعلم يقدر أنه يستطيع أن يعطي الطالب وأن يتحرك بحرية في قطع المنهاج، وما زلنا نأمل في حل واحد وأن تخرج الحكومة وتعترف بحق مستحق تحايلنا عليه منذ 5 سنوات.