نقابة المعلمين تعلن عن برنامجها للأسبوع الثالث للإضراب

وطنا اليوم-عمان:أعلنت نقابة المعلمين في بيان لها عن برنامجها للأسبوع الثالث لإضرابها المفتوح.

وتضمن البرنامج وقفات احتجاجية أمام مجمع النقابات المهنية في محافظة المفرق، بالاضافة إلى مهرجان خطابي حاشد في الحسا في الطفيلة.

كما تضمن : وقفة احتجاجية لمعلمي ومعلمي محافظة الزرقاء، ووقفة احتجاجية لمعلمي ومعلمات محافظة جرش أمام مديرية التربية.

وتاليا نص البرنامج كما نشرته النقابة :

1- الأحد 22- 9 -2019 وقفة إحتجاجية حاشدة لمعلمي ومعلمات المفرق بجانب مجمع النقابات المهنية ، الساعة 11 صباحا ..

2- الأحد 22-9-2019 مهرجان خطابي حاشد في الحسا في الطفيلة - مكان عزاء فقيد الوطن النقيب الدكتور أحمد الحجايا ،الساعة 11 صباحا ...

3 -الإثنين 23-9-2019 وقفة احتجاجية لمعلمي ومعلمي محافظة الزرقاء الساعة 12 ظهرا أمام مجمع النقابات ...

4- الأربعاء 25 -9 - 2019 وقفة احتجاجية لمعلمي ومعلمات محافظة جرش أمام مديرية التربية الساعة 11 صباحا ...