انحسار تأثير الكتلة الهوائية الحارة

وطنا اليوم-عمان:ينحسر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة عن المملكة تدريجيا اليوم الجمعة، حيث تنخفض درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 4-5 درجات مئوية وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في البادية والأغوار، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار.

وحسب دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ انخفاض آخر يوم السبت، على درجات الحرارة بحيث تعود حول معدلاتها الاعتيادية، وتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، ولرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في مناطق عمان اليوم ما بين 34-20 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية 33-21 والمناطق الجنوبية 30-19وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 39 والصغرى 27 درجة .