المصري ينتصر لكرامة عامل الوطــن في اربد

وطنا اليوم-عمان : استنكر وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري تصرفات مراقب احد العمال بحق " عامل الوطن " في الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ، والذي يظهر قيام " مراقب العمال " بإجبار احد عمال الوطن بالدخول إلى الحاوية والضغط على النفايات من الداخل ، وسقوط العامل لدى خروجه من الحاوية . مما اثأر موجة غضب واستنكار لقاء هذا التصرف اللانساني .

وأكد المصري في تصريح " انه عندما نفقد الحس بالإنسانية والإنسان لا قيمة لأي انجاز لاننا خلقنا لأعمار الأرض وخدمة البشر والتقوى بالعمل ، ومع علمي بصعوبة جبر خاطر النفس المكسورة بالعقوبات الإدارية ، إلا أن ما ظهر خلال الفيديو من تصرف لا يوجد له أي مبرر وهو معيب بحقنا جميعاً .