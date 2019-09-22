|
المصري ينتصر لكرامة عامل الوطــن في اربد
وطنا اليوم-عمان : استنكر وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري تصرفات مراقب احد العمال بحق " عامل الوطن " في الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ، والذي يظهر قيام " مراقب العمال " بإجبار احد عمال الوطن بالدخول إلى الحاوية والضغط على النفايات من الداخل ، وسقوط العامل لدى خروجه من الحاوية . مما اثأر موجة غضب واستنكار لقاء هذا التصرف اللانساني .
وأكد المصري في تصريح " انه عندما نفقد الحس بالإنسانية والإنسان لا قيمة لأي انجاز لاننا خلقنا لأعمار الأرض وخدمة البشر والتقوى بالعمل ، ومع علمي بصعوبة جبر خاطر النفس المكسورة بالعقوبات الإدارية ، إلا أن ما ظهر خلال الفيديو من تصرف لا يوجد له أي مبرر وهو معيب بحقنا جميعاً .
وعليه فأنني أقدم اعتذاري نيابة عن كل الإنسانية لهذا التصرف الغير مقبول بكل المعايير المهنية والأخلاقية ، وسوف أقوم شخصياً بمتابعة هذا الأمر مع رئيس البلدية المسؤول الأول ، انتصاراً لكرامة عامل الوطن ، الذي سوف يتم تكريمه ، واتخاذ العقوبات بحق مراقب العمال وفق الإجراءات الإدارية المتبعة في البلدية .
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|